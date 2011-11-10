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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

زحمتکش:

تساوی شهرآورد فوتسال اصفهان را در دیدار گیتی پسند با صبا جبران می‌کنیم

تساوی شهرآورد فوتسال اصفهان را در دیدار گیتی پسند با صبا جبران می‌کنیم

اصفهان - خبرگزاری مهر: بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند گفت: در بازی هفته گذشته گیتی‌پسند مقابل فولاد ماهان تساوی حق تیم ما نبود اما تساوی شهرآورد را در دیدار روز جمعه با صبا جبران می‌کنیم.

محمدرضا زحمتکش در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون دیدار روز جمعه گیتی پسند مقابل صبای قم و اهمیت این بازی اظهار داشت: بازی ما مقابل صبا بدون شک دشوار و سنگین خواهد بود زیرا صبا نیز یک تیم صدر نشین است و در حال حاضر با اختلاف اندکی در جایگاه دوم جدول رده‌بندی قرار دارد.

وی ادامه داد: گیتی‌پسند در حالی هفته گذشته تن به تساوی داد که همه قبول داشتند حق ما پیروزی بود بنابراین در بازی این هفته نمی‌خواهد سه امتیاز را از دست دهد و مطمئن باشید تنها به فکر پیروزی مقابل صبای قم هستیم.

بازیکن تیم گیتی‌پسند اصفهان با اشاره به بازی روز شنبه گذشته گیتی‌پسند مقابل فولاد ماهان و تساوی این دیدار گفت: بازی خوبی را شاهد بودیم و خواست خدا بود که بازی با نتیجه تساوی به پایان برسد، موقعیت‌های زیادی را در این مسابقه از دست دادیم و هرچه زدیم به در بسته خورد.

وی ادامه داد: در نیمه دوم عالی بازی کردیم اما موقعیت‌های زیادی را از دست دادیم و مطمئن هستم در ادامه بازی‌ها با این نمایش مطلوبی که امروز داشتیم اگر تیرک دروازه و صورت و شکم دروازه‌بان حریف اجازه دهد می‌توانیم عملکرد مناسبی داشته باشیم و برنده بازی‌های بعدی باشیم.

بازیکن تیم فوتسال ماهان اضافه کرد: کسانی که بازی را مشاهده کردند می‌توانند در مورد اینکه پیروزی حق کدام تیم بود قضاوت کنند، تیم ما در همان نیمه اول می‌توانست با پیروزی و اختلاف ۳-۴ گل به رختکن برود اما درخشش ابراری‌نیا دروازه‌بان ماهان از این موضوع جلوگیری کرد.

کد مطلب 1456517

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