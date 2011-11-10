محمدرضا زحمتکش در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون دیدار روز جمعه گیتی پسند مقابل صبای قم و اهمیت این بازی اظهار داشت: بازی ما مقابل صبا بدون شک دشوار و سنگین خواهد بود زیرا صبا نیز یک تیم صدر نشین است و در حال حاضر با اختلاف اندکی در جایگاه دوم جدول رده‌بندی قرار دارد.

وی ادامه داد: گیتی‌پسند در حالی هفته گذشته تن به تساوی داد که همه قبول داشتند حق ما پیروزی بود بنابراین در بازی این هفته نمی‌خواهد سه امتیاز را از دست دهد و مطمئن باشید تنها به فکر پیروزی مقابل صبای قم هستیم.

بازیکن تیم گیتی‌پسند اصفهان با اشاره به بازی روز شنبه گذشته گیتی‌پسند مقابل فولاد ماهان و تساوی این دیدار گفت: بازی خوبی را شاهد بودیم و خواست خدا بود که بازی با نتیجه تساوی به پایان برسد، موقعیت‌های زیادی را در این مسابقه از دست دادیم و هرچه زدیم به در بسته خورد.

وی ادامه داد: در نیمه دوم عالی بازی کردیم اما موقعیت‌های زیادی را از دست دادیم و مطمئن هستم در ادامه بازی‌ها با این نمایش مطلوبی که امروز داشتیم اگر تیرک دروازه و صورت و شکم دروازه‌بان حریف اجازه دهد می‌توانیم عملکرد مناسبی داشته باشیم و برنده بازی‌های بعدی باشیم.

بازیکن تیم فوتسال ماهان اضافه کرد: کسانی که بازی را مشاهده کردند می‌توانند در مورد اینکه پیروزی حق کدام تیم بود قضاوت کنند، تیم ما در همان نیمه اول می‌توانست با پیروزی و اختلاف ۳-۴ گل به رختکن برود اما درخشش ابراری‌نیا دروازه‌بان ماهان از این موضوع جلوگیری کرد.