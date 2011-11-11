عواقب جبران ناپذیر ماجراجویی علیه ایران/ گزارش آمانو سناریوی قدیمی است

به گزارش خبرنگار مهر از مالزی، "مصطفی دولتیار" در نشستی با عنوان "بررسی بحران خاورمیانه" در موسسه تحقیقات و مطالعات بین المللی وزارت امور خارجه مالزی اظهار داشت : این تهدیدها عملی نخواهد شد و هنوز افراد عاقلی وجود دارند که از عواقب حمله به ایران آگاه باشند.

وی با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، این گزارش را یک سناریوی قدیمی و تکرار مسائل پیشین دانست و گفت: متاسفانه همانطور که محمد البرادعی مدیرکل پیشین آژانس هم در کتاب خود به این مسئله اشاره کرده آژانس بین المللی انرژی اتمی و نهادهای مربوطه همیشه تحت فشار قدرتهای بزرگ بوده اند.

رئیس مرکز مطالعات وزارت امور خارجه ایران افزود: مدیرکل پیشین آژانس در کتاب خود اذعان کرده است که مسائل هسته ای ایران تحت تاثیر مسائل سیاسی است و این مسئله هنوز هم ادامه دارد.

وی مشکل اصلی کشورهای غربی در مقابل ایران را یک فلسفه سیاسی دانست که بر مبنای آن به دیگر کشورها به عنوان دشمن نگاه می کنند و افزود: کشورهای غربی در مذاکرات و تعاملات خود با دیگر کشورها، طرف مذاکره خود را دشمن قلمداد می کنند.

رئیس مرکز مطالعات وزارت امور خارجه ایران در ادامه این پرسش را طرح کرد که آیا کشورهای غربی در مذاکره با ایران از این کشور به عنوان یک کشور متمدن و دارای سابقه فرهنگی، مذهبی و سیاسی یاد می کنند یا یک دشمن؟

دولتیار در ادامه مواضع جمهوی اسلامی ایران در خصوص موضوع فلسطین را تشریح کرد و گفت : ایران از ابتدا به طور مستدل و با ارایه دلیل، مخالفت خود را با اشغال فلسطین اعلام کرده و همچنان بر مواضع خود پافشاری می کند.

وی افزود: کشورهای حامی اسرائیل به دلیل مواضع ضد صهیونیستی، ایران را دشمن قلمداد می کنند در حالی که ایران با اتخاذ سیاستی عدالت طلبانه خواهان زندگی فلسطینیان در یک کشور و تحت اداره یک دولت فلسطینی است.

رئیس مرکز مطالعات وزارت امور خارجه ایران با اشاره به نتیجه بخش نبودن مذاکرات صلح گفت: تا زمانی که بی عدالتی در سرزمینهای اشغالی وجود داشته باشد صلحی در میان نخواهد بود همانطور که بیش از 6 دهه است که این سرزمین تشنه صلح است.

وی در ادامه شرایط امروز کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را مشابه شرایط پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اعلام کرد و گفت : مردم ایران نیز در آن زمان توانستند با توسل به سه محور استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شاه مورد حمایت کشورهای غربی را از قدرت به زیر بکشند.

دولتیار تصریح کرد: پس از وقوع انقلاب اسلامی و پایان جنگ تحمیلی، ایران هیچ مشکلی با هیچ یک از کشورهای همسایه خود نداشته است و سیاستهای دوگانه غرب در این منطقه شکست خورده است.

وی با اشاره به موفقت آمیز بودن خیزشهای مردمی در شمال آفریقا و تلاش کشورهای غربی برای دستیابی به اهداف خود در این کشورها تصریح کرد: مردم هر کشور باید با توجه به پیشینه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی در خصوص آینده خود تصمیم بگیرند و نمی توان برای هر کشور یک الگوی مشخص ارایه کرد.

رئیس مرکز مطالعات وزارت امور خارجه ایران با اشاره به نقش اسلام در خیزشهای مردم خاورمیانه و شمال آفریقا و برخی نگرانی ها در خصوص تعارض بین شیعه و سنی اظهار داشت : تفاوت بین شیعه و سنی بحث جدیدی نیست و تعارض بین شیعه و شنی تنها دستمایه کشورهای غربی برای دستیابی به اهدافشان است.

وی امنیت تامین شده توسط کشورهای غربی و ناتو در دیگر کشورها را پایدار ندانست و گفت مردم خاورمیانه و شمال آفریقا به دنبال استقلال در تامین امنیت خود هستند، زیرا بر اساس آموزه های اسلامی امنیت مسلمانان نمی تواند توسط غیرمسلمانان تامین شود.

