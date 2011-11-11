حمایت رهبران آسه آن از میزبانی میانمار در اجلاس 2014 سران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، "مارتی نتالگاوا" گفت : پس از برگزاری نشست سران آسه آن در ماه می و نشست وزیران امور خارجه در ماه جولای، نگرش مثبتی به میانمار در میان اعضای آسه آن شکل گرفته است.

نتالگاوا که هفته گذشته به منظور ارزیابی تلاشهای دولت میانمار در مسیر اصلاحات سیاسی به این کشور سفر کرده بود، افزود: در دیدار با "تین شین" رئیس جمهوری میانمار و "آنگ سان سوچی" رهبر مخالفان دولت در این کشور، روند مثبت اصلاحات سیاسی در این کشور مشهود بوده است.

دولت میانمار که پیشنهاد ریاست دوره ای این کشور در اتحادیه آ سه آن با مخالفتهایی روبرو شده، طی سال گذشته با بازکردن فضای سیاسی کشور و برگزاری انتخابات، آزادی "آنگ سان سوچی" رهبر مخالفان دولت از حبس خانگی و اعلام عفو عمومی برای زندانیان آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در تلاش است چهره بین المللی خود را ترمیم کند.

دولت میانمار به اتهام نقض حقوق بشر از سوی ایالات متحده آمریکا و اروپا مورد تحریم قرار گرفته و ریاست این کشور بر اتحادیه آ سه آن و نمایندگی یک بلوک منطقه ای در جنوب شرق آسیا با وجود این مشکلات با چالشی جدی روبرو است.

کشورهای فیلیپین، اندونزی، سنگاپور، مالزی، برونئی دارالسلام، تایلند، ویتنام، لائوس، میانمار و کامبوج اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسه آن را تشکیل می دهند.