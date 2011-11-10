آمار دقیقی از سرانه مصرف برنج در کشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد در جلسه کمیته برنج مازندران در استانداری افزود: نامشخص بودن میزان مصرفی برنج ایرانیان، زمینه را برای ورود برنجهای خارجی به کشور فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: میزان ورود برنج در کشور از دغدغه های همیشگی مسئولان و نمایندگان بوده است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه میزان واردات برنج به داخل کشور از سال گذشته سیرنزولی داشته است، تصریح کرد: بر اساس آمارها میزان ورود برنج خارجی به کشور کاهش 30 درصدی داشته است.

یوسف نژاد با بیان اینکه سیاستهای ناموزون برای میزان مصرف برنج، ورود برنجهای خارجی را به داخل کشور فراهم آورده است، یادآور شد: باید سیاست متحد و منسجمی بین وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت جهادکشاورزی اتخاذ شود.

وی در عین حال با اعلام اینکه اغلب محصولات تولید داخل کشور دارای برند خاصی در بازارهای جهانی است، افزود: متاسفانه برنج خطه شمال دارای برند مشخصی نبوده و زمینه را برای صادرات برنج مردم مازندران کاهش می دهد.

این نماینده مجلس افزود: برنج کاری و برنج با اقتصاد خانوارهای مازنی ارتباط مانوسی دارد و زمینه ارتقای بازار کار و اقتصاد مردم استان از طریق همین برنج تامین می شود.

وی تاکید کرد: دولت و مجلس با تمام قوا برای تقویت و حمایت از محصول تولید داخل اهتمام داشته و از تولیدکننده داخلی حمایت می کنند.

خطه شمال از قطبهای تولید برنج کشور است.

