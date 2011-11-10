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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

واحدی:

تولیدات باید دارای برچسب استاندارد باشند

تولیدات باید دارای برچسب استاندارد باشند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار کرمانشاه گفت:‌ باید با تمامی توان به دنبال گسترش و توجه به موضوع استاندارد باشیم و تلاش کنیم تا تمامی تولیدات دارای برچسب استاندارد باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید واحدی گفت: توجه به استاندارد منجر به ارتقای کیفیت تولیدات می شود و همین موضوع برابری و توان رقابت تولیدات داخلی با محصولات خارجی را به دنبال خواهد داشت.

معاون برنامه ریزی استاندار کرمانشاه گفت: باید با تمامی توان به دنبال گسترش و توجه به موضوع استاندارد باشیم و تلاش کنیم تا تمامی تولیدات دارای  برچسب استاندارد باشند.

وی به موضوع صادرات اشاره کرد و گفت: این موضوع مورد توجه مسولان کشوری است و همگی متفق القول هستند تا میزان صادرات بیش از پیش توسعه و گسترش یابد از این رو با توجه به اینکه  صادرات در رونق اقتصادی و افزایش اشتغالزایی تاثیر جدی دارد، همگی باید در راستای ایجاد زیرساخت های لازم برای افزایش میزان صادرات تلاش کنیم.

واحدی بیان کرد: در چند سال گذشته استان در خصوص بحث صادرات جایگاهی نداشت اما خوشبختانه طی چند سال گذشته با فعالیت های خوب صورت گرفته توسط مسولان استان به خصوص هاشمی، استاندار کرمانشاه و همچنین تجار و صنعت گران، استان در بحث صادرات در کشور دارای جایگاه ویژه ای شده است.

وی در پایان گفت: اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری نوید بخش آینده ای درخشان برای کرمانشاه است که با اجرای آنها  استان در سال 1391 متحول خواهد شد و همچنین با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده برای اشتغالزایی استان، شاهد رفع بیکاری و افزایش نرخ اشتغال در استان خواهیم بود.

کد مطلب 1456538

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