طرح توسعه پالایشگاه شازند بزرگترین پروژه پالایشگاهی کشور است

به گزارش خبرنگارمهر، علی اکبر شعبانی فرد شامگاه چهارشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: با بهره برداری کامل از طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند ظرفیت تولید بنزین این مجموعه به 19 میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.

وی با بیان این که پروژه طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند از نظر بزرگی 3 برابر پروژه پارس جنوبی است گفت: با بهره برداری از پروژه طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند که تا پایان سال جاری صورت خواهد گرفت نیاز سوخت 8 استان کشور به اضافه فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی نیز تامین خواهد شد.

احداث شهرک صنعتی صنایع پایین دستی پتروشیمی در استان مرکزی

استاندار مرکزی در ادامه از احداث شهرک صنعتی صنایع پایین دستی پتروشیمی در استان مرکزی با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان خبر داد و گفت: با احداث این شهرک صنعتی صنایع پایین دستی پتروشیمی ساماندهی خواهند شد.

پروژه های پایین دستی پتروشیمی صنعت پتروشیمی استان را تقویت می کند

شعبانی فرد با اشاره به اجرای پروژه های پایین دستی پتروشیمی در استان مرکزی بیان داشت: پتروشیمی خمین از جمله این پروژه هاست که با سرمایه گذاری حدود 400 میلیارد تومان اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: کار مطالعات اولیه این پروژه تکمیل و آب مورد نیز و سایر زیرساخت های لازم توسط مجریان پروژه اخذ شده است.

استاندار مرکزی گفت: علاوه بر این پروژه متانول پالایشگاه شازند از دیگر پروژه های پایین دستی پالایشگاه شازند است که با سرمایه گذاری حدود 700 میلیارد تومان اجرا خواهد شد.

شعبانی فرد افزود: با بهر برداری از این پروژه و تولید متانول از گاز استحصالی پتروشیمی شازند نیاز صنایع پایین دستی اعم از شرکت گونی بافی امیرکبیر بزرگترین کارخانه گونی بافی خاورمیانه به اتانول تامین خواهد شد.

وی یادآور شد: مشکلات اولیه این پروژه اعم از تامین زمین و آب مورد نیاز پروژه حل شده است.

استاندار استان مرکزی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد صنایع تکمیلی بنزین در جوار پالایشگاه شازند گفت: در این راستا پروژه صنایع تکمیلی بنزین با اکتان 140 از جمله پروژه های بزرگی است که توسط بخش خصوصی اجرا خواهد شد.