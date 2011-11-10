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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

عزیزی:

51 میلیون تومان زکات در کنگاور جمع آوری شد

51 میلیون تومان زکات در کنگاور جمع آوری شد

کنگاور - خبرگزاری مهر: فرماندار کنگاور گفت: امسال بیش از 51 میلیون تومان زکات توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) جمع آوری شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 300 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عزیزی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد زکات شهرستان کنگاور گفت: بیش از 51 میلیون تومان زکات توسط کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) جمع آوری شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 300 درصد رشد داشته است.

فرماندار کنگاور افزود: در سال جاری مبلغ هشت میلیون تومان برای کمک به مردم سومالی، بیش از 12 میلیون تومان اطعام در ماه مبارک رمضان و هفت میلیون تومان فطریه توسط کمیته امداد امام(ره) این شهرستان جمع آوری شده است.

عزیزی تاکید کرد: کنگاور در بین شهرستانهای استان، رتبه اول کمک رسانی به مردم سومالی را داشته است.

وی در پایان از مسئولان اجرایی زکات شهرستان خواست با برنامه ریزی و اطلاع رسانی مناسب در این راستا بیش از پیش تلاش کنند.
 

کد مطلب 1456543

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