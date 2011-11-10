کرند؛ کلکسیون پلهای تخریبی/ یک روستا با 5 پل خراب شده

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگیهای مردادماه و شهریورماه سالجاری خسارتهای زیادی به راههای گلستان وارد کرد و تخریب برخی پل ها و ابنیه ها را در پی داشته است.

در مجموع پنج دهنه پل در مسیر گنبد به کرند در شرق گلستان تخریب شد و به گفته اهالی تاکنون اقدام عملی برای بازسازی این پل ها انجام نشده است.

اکنون اهالی روستایی کرند و هوتن گنبد از مسیرهایی فرعی حاشیه پل های تخریبی که با مخاطرات زیادی همراه است تردد می کنند.

عضو شورای اسلامی روستای کرند گنبد گفت: بر اثر بارندگیهای شدید حدود سه ماه قبل پنج دهنه پل این منطقه تخریب شد.



آشور محمد قولاق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با گذشته حدود سه ماه هنوز اقدامی برای بازسازی این پلهای تخریبی صورت نگرفته است.





وی اظهار داشت: تخریب پنج دهنه گل در مسیر گنبد به این منطقه موجب اختلال در عبور و مرور و تردد مسافران و اهالی ایجاد کرده است.



وی عنوان کرد: در نشست و پیگیریهای که با فرماندار انجام شد، عنوان شد که بودجه بازسازی این پل ها باید از ستاد حوادث غیرمترقبه تامین شود و در نبود بودجه باید از محل اعتبارات شهرستانی برای این طرح بوجه تامین شود.



این عضو شورای روستای کرند بیان داشت: این پلها در محدوده روستای کرند واقع شده است و بعد از کرند نیز چند دهنه پل تخریب شده است.



وی عنوان کرد: این پل ها در مسیر گنبد به کردند و نرسیده به هوتن است که مشکلاتی برای اهالی ایجاد کرده است.



قولاق گفت: در حال حاضر یک مسیر فرعی برای تردد ایجاد شده است و عبور موقت انجام می شود.



این عضو شورا بیان داشت: متاسفانه در برخی مناطق این مسیر فرعی تابلو و علائمی کار گذاشته نشده است که احتمال سقوط خودرو وجود دارد.



وی یادآورشد: از این مسیر مسافران روستاهای هوتن، کردند، آی تمر، مراوه تپه و ... تردد می کنند و نیاز است مسئولان توجه بیشتری داشته باشند.



قولاق یادآورشد: این مسیر فرعی ایجاد شده بسیار خطرزا است و باید برای بازسازی پلهای تخریبی توجه اساسی شود.



یکی از فرهنگیان که هفته سه روز از مسیر گنبد – کرند تردد می کند نیز خواهان توجه ویژه مسئولان برای رفع مشکلات شد.



این فرهنگی گفت: وضعیت جاده موقت بسیار نامناسب است و خطر مسافران و عابران از این مسیر را تهدید می کند.



وی اظهار داشت: اهالی و مسافران برای تردد از این مسیر با مشکلاتی مواجه هستند که نیاز به همت مسئولان برای رفع مسئله را دارد.



مدیرکل راه و ترابری گلستان در پیگیری خبرنگار مهر گفت: پس ازوقوع بارندگی شدید و بروز خسارت به راههای روستایی منطقه اولین کاری که صورت گرفت، ایجاد یک مسیر عبوری موقت بوده است.



محمد تقی جوان شورابی افزود: نصب تابلوهای هشداردهنده و علائم راهنمایی و رانندگی در مسیر عبوری گنبد به کرند از دیگر اقداماتی بوده است که از سوی این اداره کل صورت گرفت.



وی عنوان کرد: برگزاری جلساتی در استانداری و برنامه ریزی برای رفع مشکل از دیگر تلاشها در این حوزه بوده است.



وی بدون اعلام اعتبار مورد نیاز این طرح گفت: با تخصیص و ابلاغ اعتبارات موردنیاز عملیات اجرایی بازسازی پل های تخریبی در منطقه آغاز می شود.





معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راه و ترابری گلستان اعلام کرد: بر اثر بارندگیهای شدید 18 مردادماه تا ششم شهریورماه سالجاری 101 میلیارد ریال به 759 کیلومتر از راههای روستایی استان خسارت وارد شد.



غلامعلی بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای بازسازی و ایمن سازی محورهای روستایی که از سیلابهای اخیر خسارت دیدند به مبلغ 187 میلیارد ریال اعتبار، نیاز است.