مجهز شدن به علوم روز تنها راهکار رفع چالش های کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خیام نکویی چهارشنبه شب در همایش ملی زرشک و عناب در بیرجند، با بیان اینکه مجهز شدن به دانش روز مهمترین راهکار رفع چالش های پیش روی بخش کشاورزی کشور است، اظهار داشت: در این راستا موسسه بیوتکنولوژیک ایران اقدامات و فعالیت های جامعی انجام و در دست اجرا دارد.

وی محور قرار دادن پژوهش و فرآورده های پژوهشی در زمان کشت و همچنین تجاری سازی محصولات کشاورزی را از مهمترین این اقدامات برشمرد.

20 درصد محصولات کشور دچار ضایعات می شوند

خیام نکویی کاربرد آلاینده های زیست محیطی مثل سموم سرما و گرما، پایین بودن میزان تولید در واحد سطح، پسماندهای کشاورزی و نیز بهره وری پایین در ورودی ها را از جمله چالشهای پیش روی کشاورزی کشور عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون 20 درصد محصولات کشور دچار ضایعات می شوند.

وی با بیان اینکه در افق چشم انداز 20 ساله نظام حداقل نیازمندی کشور در بخش کشاورزی 180 میلیون تن در سال است، افزود: در حال حاضر مهمترین و بزرگترین چالش موجود در عرصه اقتصاد کشاورزی کشور، ضایعات تولیدات کشاورزی است.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشوردر پایان با اشاره به اینکه برگزاری همایش های مختص محصولات در هر استان منجر به معرفی توان کشاورزی استانها است، یادآور شد: با برگزاری این گونه همایش ها سرانه مصرف محصولات در سبد غذایی خانواده های ایرانی افزایش می یابد.