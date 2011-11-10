13 واحد صنفی متخلف در کرمانشاه پملپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش ماموران یگانهای مختلف تابعه انتظامی شهرستان کرمانشاه، طی 24 ساعت گذشته 29 نفر به اتهام ارتکاب جرائمی چون سرقت، درگیری، مواد مخدر، قاچاق دستگیر و روانه مراجع قضایی شدند.

بر اساس این گزارش، کشف 400 گرم تریاک، 2 گرم شیشه، 15 عدد قلیان، 2 قبضه اسلحه شکاری و 40 دستگاه تجهیزات دریافت تصاویر ماهواره ای از دیگر دستاوردهای انتظامی شهرستان کرمانشاه طی روز گذشته بود.

طی 24 ساعت گذشته علاوه بر پلمپ 13 واحد صنفی متخلف، 18 دستگاه وسیله نقلیه متخلف شامل 12 دستگاه خودرو و 6 دستگاه موتور سیکلت نیز متوقف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ هدایت شدند.

