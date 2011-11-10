استفاده از نمای آلومینیوم و شیشه ای در خراسان جنوبی ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم اولیائی چهارشنبه شب در جلسه شورای فنی استان اظهار داشت: سازمان های دولتی ودفاتر طراحی مهندسی موظف هستند در ساخت سازهای خود از نمای منطبق بر اقلیم بومی استان استفاده کرد و یا در صورت لوزم می توانند از نماهای ترکیبی استفاده کنند.

وی عنوان کرد: شورای فنی از جمله شوراهایی است که در مباحث فنی استان صاحب نظر بوده و در زمینه تصمیم گیری های کلان فنی استان از تاثیر گزاری بالایی برخوردار است .

وی با بیان اینکه 102 پروژه دستگاه های اجرایی استان به صورت امانی به بخش خصوصی واگذار می شود، ادامه داد: این پروژه ها به دلیل این که سقف مبلغ آنها تا 165 میلیون تومان است امکان امانی شدن برای آنها وجود دارد.

قائم مقام شورای فنی خراسان جنوبی تصریح کرد: پرژه هایی در استان امکان امانی شدن دارند که یا دستگا ه اجرایی ماهیت امانی داشته باشد و یا ماهیت خود پروژه امانی باشد برهمین اساس به دلیل ماهیت امانی شهرداری بیشتر پروژه های آن ماهیت امانی دارد.

اولیائی با بیان این که مصوبه کمیته پیمان در خصوص اختلاف دستگاه های اجرایی با پیمانکاران برابر با رای شورای فنی استان است، گفت: در موارد اعتراض به رای کمیته این اختلاف در شورای فنی استان بررسی خواهد شد.

قائم مقام شورای فنی خراسان جنوبی تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی موظف است طرح های جایگزین برای نمای ساختمان ها را در سطح استان ارائه دهد.

وی یادآورشد : در پروژه سایت مسکن مهر تمامی دستورالعمل ها برای انطباق مسایل و نمای ساختمان با اقلیم محیطی و فرهنگی استان رعایت شده است.

دبیرکمیته پیمان خراسان جنوبی نیز در این جلسه از ارجاع 105 پرونده برای امانی شدن و استعلام به این کمیته خبرداد و گفت: تشخیص کمیته بر انجام 102 پروژه به صورت امانی است.

مهدی عباسی خواهان برابری رای کمیته پیمان با شور ای فنی استان شد وبیان داشت: بررسی استعلام وامانی شدن یا پیمانی شدن پروژه ها بر عهده این کمیته است.

دبیر کمیته پیمان خراسان جنوبی تصریح کرد: پروژه هایی امکان امانی شدن دارند که سقف اعتبار آنها بین 55 تا 165 میلیون تومان باشد.

عباسی یادآورشد: امانی شدن پروژه ها تنها برای پروژه هایی خواهد بود که سقف مبلغ آنها در قانون مشخص شده و یا پروژه و دستگاه اجرایی ماهیت امانی شدن دارند.