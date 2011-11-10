تبادل فرهنگی و هنری بین استان ها اصلی ترین هدف جشنواره تئاتر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذوالقدری شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاحیه بیست و سومین جشنواره منطقه 2 کشوری افزود: جشنواره تئاتر عرصه ای برای تبادل فرهنگی و هنری در بین هنرمندان سراسر کشور است.



وی با اشاره به اینکه هنر تئاتر عرصه مناسبی برای انتقال افکار و اندیشه های هنرمندان به زیبا ترین وجه است ادامه داد: امروز هنر تئاتر جایگاه خود را در میان مردم پیدا کرده و از محبوبیت بالایی در نزد تمامی اقشار جامعه برخوردار است.



ذوالقدری هنرمندان حوزه تئاتر را سفیران فرهنگی و هنری کشور دانست و افزود: طبق فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هر اندیشه ای که در غالب هنر نگنجد ماندنی نیست، بنابراین هنرمندان این عرصه باید تلاش کنند تا فرهنگ ناب محمدی در جامعه نهادینه شود.



قائم مقام دبیر بیست و سومین جشنواره تئاتر منطقه 2 کشوری گفت: با پشتوانه مردمی که این هنر دارد می تواند یاری گر بخش فرهنگ و هنر کشور باشد.



در این مراسم هیئت داوران بیست و سومین جشنواره منطقه 2 کشوری معرفی شدند و از آنها تجلیل به عمل آمد.