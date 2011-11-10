ساخت های و سازهای غیرمجاز چهره شهر مریوان را مخدوش کرده است

اقبال محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: علیرغم تذکرات صورت گرفته طی چند سال اخیر ولی متاسفانه بنا به دلایل مختلف تاکنون اقدام جدی و قاطعی در خصوص کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان مریوان صورت نگرفته و ادامه این روند نیز نگران کننده است.

وی بیان کرد: وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر مریوان به گونه ای است که هم اکنون چهره این شهر به کلی مخدوش شده است و به همین دلیل از همه مسئولان شهر به ویژه شهرداری و اعضای شورای شهر انتظار می رود که با نظارت بیشتر روند فعلی را متوقف و ساماندهی کنند.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نبود کمربندی در شهر مریوان و عبور ماشین های سنگین باری مرز رسمی باشماق از داخل شهر باعث بروز مشکلات ترافیکی جدی و همچنین افزایش تصادف شده است که این وضعیت هم نیازمند پیگیری جدی تر از سوی مسئولان مربوطه است.

محمدی با انتقاد از تردد کامیون های عراقی در داخل شهر مریوان عنوان کرد: در حالی روزانه صدها دستگاه کامیون و نفت کش عراقی از داخل شهر مریوان تردد می کنند که متاسفانه اقدامی برای ساخت کنارگذر در این شهرستان برای کاهش بار ترافیکی در داخل شهر صورت نگرفته است و این وضعیت باعث بروز نگرانی های جدی در میان مردم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معرفی شهردار جدید مریوان یادآور شد: یکی از نیازهای اصلی در شرایط فعلی برای شهر مریوان لزوم تعامل و همکاری بهتر بین شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر است که متاسفانه این وضعیت در گذشته تا حدود زیادی کم رنگ بود.

رئیس فراکسیون نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی افزود: شورای شهر و شهرداری باید به گونه ای عمل کنند که بتوانند برای از بین بردن معضلات فعلی شهر مریوان در بخش های مختلف راهکاری را تدوین و برای جذب اعتبارات بیشتر از محل بودجه های استانی و درآمدهای پایدار برای رفع این معضلات تلاش کنند.

محمدی در پایان گفت: مریوان از مشکلاتی مختلف دیگری همچون سد معبر، دست فروشان، ساخت و سازهای غیرقانونی حاشیه زریبار، معضل کوچه های غیراستاندارد و خاکی رنج می برد که از شهردار جدید و اعضای شورا انتظار می رود در این بخش تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند.