مرمت 17 اثر تاریخی در کردستان/ اعتبارات متناسب با نیازها نیست

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان با استفاده از اعتبارات ملی و استانی از ابتدای سال جاری تاکنون کار مرمت و حفاظت از 17 اثر تاریخی و ثبت ملی شده در این استان را آغاز کرده و هم اکنون این موارد در دست اجرا و پیگیری است.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته کار مرمت و حفاظت از آثار تاریخی در استان کردستان با توجه به اهمیت بنا در دستور کار قرار گرفته است و انتظار می رود که با توجه به وضعیت استان میزان اعتبارات این بخش با افزایش قابل توجهی طی سال های آینده مواجه شود.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان بیان کرد: در حال حاضر مرمت آثار تاریخی از جمله عمارت خسروآباد، عمارت وکیل، منزل مجتهدی، حمام دوخزینه، منزل قرنی، بازار سقز، مسجد شیخ مظفر سقز و عمارت آصف در دست اقدام است.

الهی با اشاره به دیگر آثار تاریخی که در حال حاضر در استان کردستان مرمت می شوند، گفت: منزل و مقبره آیت الله مردوخ در روستای نوره، تیمچه امیر تومان در بیجار، بازار بیجار، عمارت مشیر دیوان، منزل دکتر موسی، حمام عمارت وکیل، قلعه تاریخی زیویه و تاسیسات غار کرفتو از دیگر اقدامات و برنامه های میراث فرهنگی کردستان در این بخش است.

وی در پایان با اشاره به نیازهای استان کردستان در بخش مرمت آثار تاریخی یادآور شد: شمار آثار و بناهای تاریخی در استان کردستان زیاد است و میزان اعتبارات نیز محدود و به همین دلیل انتظار می رود که نگاه ویژه ای در این بخش به استان صورت گیرد تا زمینه برای نگهداری هر چه بهتر از آثار تاریخی در کردستان فراهم شود.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان بیان کرد: مرمت این تعداد آثار تاریخی در استان از ابتدای سال جاری آغاز شده و با پیشرفتهای فیزیکی مختلف هم اکنون این طرح ها در دست اجراست و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز بخش زیادی از این طرح ها تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.