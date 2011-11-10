رانندگان از محور تهم – چورزق در استان زنجان تردد نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یحیی شرفی افزود: پیشگیری همواره عاملی مهم در کاهش حوادث غیرمترقبه محسوب می شود و با توجه به عدم اتمام عملیات عمرانی در این محور همشهریان از تردد در این مسییر خوداری کنند.



وی ادامه داد: ایمن سازی محور "تهم- چورزق" با نصب انواع علائم و خط کشی و.. در دست انجام است.

شرفی از اجباری شدن استفاده از کمربند ایمنی برای سرنشینان خودروها از 20 آبان ماه جاری خبرداد و گفت: بر اساس قانون جدید استفاده از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان خودرو اجباری است.

وی ادامه داد: آموزش و نهادینه کردن فرهنگ ترافیک موضوعی است که می تواند زمینه ساز کاهش حداکثری حوادث رانندگی باشد.