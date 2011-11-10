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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

سرهنگ شرفی:

رانندگان از محور تهم – چورزق در استان زنجان تردد نکنند

رانندگان از محور تهم – چورزق در استان زنجان تردد نکنند

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان زنجان در حاشیه بازدید از محور "تهم- چورزق" از شهروندان خواست تا افتتاح کامل این محور از تردد در این مسیر خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یحیی شرفی افزود: پیشگیری همواره عاملی مهم در کاهش حوادث غیرمترقبه محسوب می شود و با توجه به عدم اتمام عملیات عمرانی در این محور همشهریان از تردد در این مسییر خوداری کنند. 
 
وی ادامه داد: ایمن سازی محور "تهم- چورزق" با نصب انواع علائم و خط کشی و.. در دست انجام است.
 
شرفی از اجباری شدن استفاده از کمربند ایمنی برای سرنشینان خودروها از 20 آبان ماه جاری خبرداد و گفت: بر اساس قانون جدید استفاده از کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان خودرو اجباری است.
 
وی ادامه داد: آموزش و نهادینه کردن فرهنگ ترافیک موضوعی است که می تواند زمینه ساز کاهش حداکثری حوادث رانندگی باشد.
کد مطلب 1456570

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