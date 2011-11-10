بداهه گویی رمز موفقیت قصه گویی برای کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر، پیا اپل کوئیس دالتون در کارگاه قصه گویی جشنواره تئاتر کودک گفت: بداهه گویی رمز اصلی موفقیت قصه گویی برای کودکان است و در این روش خلاقیت در کودکان پرورش می یابد.

وی هدف از برگزاری کارگاه قصه گویی را آگاهی یافتن، تقویت قبول موقعیت و شکوفایی احساسات درونی کودکان برای اجرای نمایش بر روی صحنه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه قصه گویی برای کودکان در فضای بسته و به حالت سنتی جذاب نیست، گفت: قصه های کودکان باید پویا باشد و همراه با نوسان لحن و صدا، کودکان و نوجوانان را خلاق تر کند.

کارگردان فرانسوی تئاتر کودک و نوجوان اظهار داشت: هنگامی که با کودکان نمایش و قصه گویی را تمرین می کنیم خلاقیت آنان مجال بروز پیدا می کند و به راحتی با هم ارتباط برقرار کرده و از اشتباهات یکدیگر درس می گیرند.

وی در خصوص تئاتر کودک ایران نیز گفت: تئاتر کودک در کشور ایران رو به پیشرفت است درحالیکه تئاتر کودک فرانسه حالت تجاری پیدا کرده و کیفیت خوبی ندارد.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان در حال برگزاری است.