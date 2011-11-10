طرح طناورز در تقویت و رشد سلامت نوجوانان موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح طناورز ویژه پایه چهارم ابتدایی اظهار داشت: طرح ملی طناورز در راستای سیاستها و برنامه های نوین وزارت آموزش و پرورش با رویکرد توسعه، تعمیق و تحکیم مبانی ورزش و تربیت مدارس است.

وی با اشاره به اینکه در عصر کنونی با تغیر نگرش، سبک زندگی انسان و رفاه و آسایش نسبی در جوامع ایجاد شده است، گفت: عامل اصلی فقر حرکتی و معضلات جسمی، روحی و حرکتی به وجود آمده در افراد چاق قدرت تحرک و نشاط و شاداب آنها را کاهش می دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان یادآور شد: افزایش سطح آمادگی جسمانی، کمک به کاهش وزن، جذاب و لذت بخش بودن طرح، متناسب بودن این طرح برای دوران رشد و سنین کودکی، ایمن، کم خطر و قابل اجرا بودن، ریتم پذیری و قابل هماهنگی با موزیک از فواید اجرایی آن است.

ساکی با بیان این مطلب که ورزش طناورزی در سطح جهان یک رشته مستقل است، افزود: انتظار می رود که با اجرایی شدن این طرح در کشور ما هم این رشته به شکل مستقل و یک رشته المپیادی تبدیل شود.

وی بیان کرد: تقویت بعد آموزش و بهره وری زنگ تربیت بدنی، بهبود وضعیت بدنی و ارتقای آمادگی جسمانی و تحرک بدنی دانش آموزان، ترویج ورزش های سهل الوصول، کمک به غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، تامین نیازهای حرکتی دانش آموزان از جمله اهداف کلی طرح طناورز است.

مدیر آموزش و پرورش استان کردستان در پایان افزود: انتظار می رود که با اجرایی شدن این طرح ها در مقاطع ابتدایی استان سلامت و شادابی را در نسل نوجوان کشور شکوفا کنیم.

این مراسم با حضور مدیر کل آموزش و پرورش، کارکنان و مسئولان آموزش و پرورش، دانش آموزان ابتدایی برگزار شد که در این مراسم به طورت نمادین از طرح طناورز رونمایی شد و مدیر کل آموزش و پرورش و مسئولان به صورت نمادین همراه با دانش آموزان به طناب بازی پرداختند.