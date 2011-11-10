52 درصد راههای روستایی رودان آسفالت نیست/ نرخ 16 درصدی بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نظرنژاد صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان که با حضور استاندار هرمزگان و مدیران کل استانی برگزار شد، بیان داشت: شش مصوبه دور دوم و سوم هیئت دولت برای شهرستان رودان عملیاتی شده است و یک مورد آن هم به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه 441 پروژه با اعتبار 112 میلیارد تومان طی چهار سال در رودان به بهره برداری رسیده است، عنوان کرد: طی چهار سال اخیر برای 522 طرح بنگاه های زودبازده در مجوز صادر شده است و 300 فقره تسهیلات بانکی به طرحهای زودبازده در شهرستان رودان اعطا شده است.

نظرنژاد با بیان اینکه هفت هزار فرصت شغلی در رودان طی برنامه زمان بندی شده دولت ایجاد شده است، همچنان معظل بیکاری را از مشکلات جوانان جویای کار عنوان کرد. جمعیت رو به رشد رودان امار بیکاری در این شهرستان را به 16 درصد رسانده است.

فرماندار رودان افزایش 30 درصدی شاخص تعداد پزشک تخصیصی را از دستاوردهای دولت خدمتگذار بیان داشت و افزود: اما همچنان نبود پزشک متخصص در زمینه قلب، ارتوپد، زنان و زایمان و چشم پزشکی در بیمارستان رودان از مشکلات پیش روی بهداشت و درمان در رودان است.

وی به کمبود معلم و دبیر اشاره کرد و گفت: امیدوارم با نگاهی که دولت خدمتگذار به بحث آموزش دارد مشکل تامین معلم و دبیر برای آموزشگاههای رودان حل شود.

وی با اشاره به روند شتابان ساخت مسکن مهر در رودان افزود: حل مشکل زیرساختها از جمله آب، فاضلاب، برق و مخابرات درخواست مسئولان شهرستان است چراکه هنوز پنج شهرک تازه ساخته شده با مشکل برق مواجه هستند و درخواست تامین برق این شهرکها را داریم.

وی تصریح کرد: خرید محصولات کشاورزان رودانی توسط دولت می تواند به حضور دلالان در این شهرستان پایان دهد.

نظرنژاد همچنین تسریع در روند اجرای سد سمیلان، رفع مشکل پوشش شبکه های تلویزیونی در روستاهای شهرستان، اعطای تلفن ثابت در محلات شهر و روستاهای شهرستان و تعیین اراضی شهر رودان را خواستار شد.