يك فيلم جنايي از محمد رضا اعلامي در جشنواره فيلم فجر

محمد رضا اعلامي كارگردان فيلم ضمن اعلام اين خبر به خبرنگار سينمايي مهر گفت: سعي كرده ام در رازها يك داستان جنايي - معمايي را در فضا ي تازه و با پرداخت نو بسازم. تلاش مي كنم فيلم در جشنواره فيلم فجر حضور داشته باشد.

اعلامي در ادامه گفت: رازها به روابط يك خانواده و مسائل داخلي درون آنها مي پردازد.

فيلم سينمايي " رازها " اثري در ژانر كمدي وحشت به شمار مي رود كه امين تارخ، ميترا حجار، ايرج نوذري و فهميه راستكار بازيگران اصلي آن را تشكيل مي دهند. همچنين محمدرضا سكوت به عنوان مدير فيلمبرداري، مهران ملكوتي و عليرضا برومند به عنوان صدابرداران فيلم و مهين نويدي و بابك شعاعي به عنوان طراح و اجرا كننده چهره پردازي با اين اثر همكاري كرده اند.

داود ديهيمي و فريبرز ميثاقي سرمايه گذاران اصلي اين فيلم هستند.

محمد رضا اعلامي فعاليت خود را در سينماي حرفه اي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با فيلم نقطه ضعف آغاز كرد. فيلم افعي كه در اوايل دهه هفتاد ساخت پرفروش ترين فيلم محمد رضا اعلامي محسوب مي شود.اين فيلمساز فيلم هايي چون نقطه ضعف ، ترنج ، عشق و مرگ ، شناسايي، افعي ، آن سوي آينه ، آشوبگران و ساغي را در پرونده حرفه اي خود دارد . " رازها " نخستين فيلم كمدي اعلامي محسوب مي شود .

اعلامي در پايان پيرامون فعاليت آينده اش گفت: بعد از پيشنهاد ساخت سريالي به نام آقاي خبرنگار كه طنزي اجتماعي است و قبول كارگرداني اين سريال مشغول انتخاب عوامل و كارهاي پيش توليد اين مجموعه هستم .