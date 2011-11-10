رونمایی از 50 مسیر جذاب گردشگری توسط بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که در هتل کوثر تهران برگزار شد امیر جعفری راهنمای گردشگری و تدوین کننده این 50 مسیر گفت: تا به حال یک راهنمای جامع که بتواند سفر را در قالب تور و برنامه توضیح دهد نداشته ایم اما با کمک نشریه گردشگری سفر، سفرهایی را که داشته ایم در مدت دو ماه به رشته تحریر درآوردیم.
وی افزود: این مجموعه حاصل تمام سفرهایی بود که انجام شده و از روی تخیل نوشته نشده است.
این راهنمای گردشگری بیان کرد: در این راهنما تنها تورهایی که قابلیت اجرایی دارند معرفی شده است و اگر نقطه ای بوده که گردشگران به سختی و یا اصلا نمی توانستند از آنجا دیدن کنند در این راهنما توضیح ندارد.
جعفری بیان کرد: در راهنماهای گردشگری بیشتر دیدنی های ایران مد نظر قرار می گیرد و اطلاعات زیادی درباره آن منطقه گردشگری به مخاطب نمی دهند در صورتی که در این راهنما اگر یک منطقه گردشگری معرفی می شود حتما در کنارش هتل و محل اقامت آن نیز توضیح داده شده است.
وی تصریح کرد: مخاطب با خواندن این راهنمای 50 مسیر گردشگری هیچ سئوالی درباره آن منطقه برایش باقی نمی ماند.
جعفری افزود: سازمان میراث فرهنگی در تهیه این راهنمای جامع هیچ کمکی به ما نکرده است.
در این برنامه از شرکت های خصوصی فعال در تهیه این راهنما تشکر ویژه ای شد.
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