انتخاب افراد بر مبنای هم قبیله بودن نادرست است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید یوسفی در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری و دادستان عمومی شهرستان اندیمشک که با حضور جمعی از مسئولان قضایی، انتظامی و اجرایی این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در آستانه انتخابات شرایط خاصی از بعد داخلی و خارجی بر کشور حاکم می شود که ممکن است این انتخابات را مورد هجمه قرار دهد.

یوسفی گفت: مسلما هدف از شرکت در انتخابات رسیدن به عدالت، امنیت و اقتصاد پایدار است. انتخاباتی که سرآغازش با نامیدی برای دشمنان و پایانش با امیدواری ایران ختم می شود.



قائم مقام رئیس کل دادگستری استان خوزستان ادامه داد: با مروری بر تحولات کشور در عرصه سیاسی همه مستحضر هستیم که جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران توسط دشمن همسایه و با حمایت دشمنان غربی و تحریم های همه جانبه علیه ایران، همه به قصد به زانو در آوردن نظام جمهوری اسلامی بوده است.



یوسفی گفت: دشمن پس از ناکامی در قدرت سخت به سوی جنگ نرم قدم برداشته و راهبرد فشار از بیرون و تغییر از درون را اعمال می کند.



قائم مقام رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: پروژه های نافرمانی مدنی، نبرد رسانه ای، همه و همه حکایت از این دارد که کشور به اوج قدرت و دشمن به اوج ذلت رسیده است، اگرچه جای پیشرفت هنوز بسیار است.



وی تصریح کرد: مهمترین تلاش دشمن در عرصه جنگ نرم، ایجاد تشکیک و القای ناکارآمدی نظام و مسئولان و ناتوانی مردم در اداره کشور است.



یوسفی با بیان اینکه ممکن است هنگام یا بعد از انتخابات دشمن بخواهد مشکلاتی ایجاد کند، افزود: این مشکلات گاهی در لباس قومیت ایجاد می شود که اگر این مسیر را طی کنیم، راه نادرستی رفته ایم.



قائم مقام رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: در جریان انتخابات، اگر هدف رای دهنده انتخاب یک نفر هم قبیله ای صرفنظر از توانمندی ها و تعهدات وی باشد، طالب و مطلوب هر دو به خطا رفته اند.



وی گفت: دشمن روی همین مسائل دست می گذارد و اگر نمایندگان منتخب افرادی باشند که به سمت قدرت و ثروت متمایلند، مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند.



یوسفی با تاکید بر انتخاب برترینها از حیث تقوا، توانمندیها و التزام به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی، گفت: ما نیز به عنوان دستگاه قضایی وظایفی به عهده داریم.



وی ادامه داد: اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ناامنی ها، نظارت کامل بر هزینه های انتخاباتی درخصوص عدم استفاده از اموال معمولی و دولتی و پیشگیری از اختلافات و تنش های قومی، از وظایف دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در طول برگزاری انتخابات است.



یوسفی تصریح کرد: در راستای صیانت از آرای مردم و در جهت جلوگیری از تخلفات انتخاباتی نظارت کامل صورت خواهد گرفت. همچنین شعب ویژه دادسرا و دادگاه نیز برای این کار اختصاص داده می شود.



در پایان این مراسم با تقدیر از زحمات نعمت الله بهروزی رئیس سابق دادگستری اندیمشک، علی غیاثوند(دادستان سابق دادسرای عمومی و انقلاب اندیمشک) به عنوان رئیس جدید دادگستری و احمد قهرمانی به عنوان دادستان جدید این شهرستان معرفی شدند.