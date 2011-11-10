ایجاد 43 هزار فرصت شغلی در آذربایجان غربی

به گزارش مهر، وحید جلال زاده پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگوی خبری با بیان اینکه امسال سهم استان در اشتغال کشور ایجاد 113 هزار فرصت شغلی است افزود: در سال گذشته سهم استان آذربایجان غربی در سند توسعه اشتغال کشور ایجاد 39 هزار فرصت جدید اشتغال بود که با اقدامات انجام شده در استان توانستیم در سال گذشته برای 49 هزار نفر فرصت اشتغال ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه نرخ اشتغال در استان به خاطر موقعیت و پتانسیل بالای کشاورزی از نرخ اشتغال کشور دو الی سه درصد بیشتر است بیان داشت: همچنین حدود 20 هزار نفر نیز از محل تسهیلات بانکی مشاغل خانگی به بانک های عامل معرفی شدند.

جلال زاده در ادامه به تشریح روند اجرای مصوبات سفر های رییس جمهوری و هیئت دولت به آذربایجان غربی پرداخت و گفت: 93 درصد از مصوبات دور اول سفر، 68 درصد از مصوبات دور دوم سفر و 33 درصد از دور سوم سفر هیات دولت به آذربایجان غربی محقق شده است.

ایستگاه راه آهن مهاباد امسال به بهره برداری می رسد

جلال زاده از افتتاح ایستگاه راه آهن مهاباد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: قطعه اول راه آهن مراغه به ارومیه در میاندوآب افتتاح شد و قطعه دوم تا پایان سال جاری در مهاباد به بهره برداری خواهد رسید و قطعه سوم این مسیر در سال آینده در سه راهی محمد یار به نقده به بهره برداری خواهد رسید.

این مسئول از اعلام آمادگی سرمایه گذار برای تکمیل آزاد راه ارومیه به تبریز از مسیر پل شهید کلانتری خبر داد و اظهارداشت: این سرمایه گذار در حال حاضر در حال امضای قرارداد های اجرای این آزاد راه در وزارت راه و شهرسازی است.

استاندار آذربایجان غربی موقعیت جغرافیایی کوهستانی و سردسیری آذربایجان غربی را عامل مهم کندی اجرای طرح های عمرانی ذکر کرد و گفت: با توجه به آب و هوای استان زمان اجرای فعالیت های عمرانی در آذربایجان غربی در مقایسه با سایر استان های کشور محدود است و باید با روش های مختلف سرعت اجرای پروژه های عمرانی در استان افزایش یابد.

وی در خصوص روند اجرای طرح مسکن مهر در استان نیز گفت: از 33 هزار واحد مسکن مهر در استان که در حال اجرا است، شش هزار واحد مسکن مهر در شهر های بالای 25 هزار خانوار و دوهزار واحد مسکن مهر در شهر های زیر 25 هزار خانوار در دهه فجر امسال به بهره برداری و تحویل متقاضیان خواهد شد.

جلال زاده همچنین اعلام کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان امسال تعداد واحد های مورد بهره برداری شده در استان به 10 هزار واحد افزایش می یابد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به کاهش آب دریاچه ارومیه این مشکل را یکی از دغدغه های مهم مردم و مسئولان استان عنوان و از تلاشهای دولت برای احیای این دریاچه خبر داد و گفت: مصوبات بسیار خوبی در ستاد راهبردی دریاچه ارومیه برای حل مشکلات دریاچه ارومیه به تصویب رسیده است.

وی افزود: انتقال آب از سایر حوزه های به دریاچه ارومیه، آبیاری تحت فشار و مکانیزاسیون زمین های کشاورزی حوزه دریاچه ارومیه در سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان و باروری ابرها از جمله این مصوبات هستند که در اجرای این مصوبات اقدامات بسیار موثری در حال انجام است.