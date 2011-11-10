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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

واکنش واشنگتن به انتقاد سارکوزی از نتانیاهو/ اوباما ارادتمند یک دروغگو

واکنش واشنگتن به انتقاد سارکوزی از نتانیاهو/ اوباما ارادتمند یک دروغگو

دولت آمریکا در واکنش به افشای سخنان همتای فرانسوی خود در مورد "بنیامین نتانیاهو"، واشنگتن را دوست تل آویو خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با افشای سخنان "نیکلا سارکوزی" مبنی بر دروغگو بودن نخست وزیر رژیم صهیونیستی دولت آمریکا کوشید روابط خود را با این رژیم دوستانه نشان دهد.

در همین رابطه "بن رودس" معاون مشاور امنیت ملی "باراک اوباما" گفت: اوباما و نتانیاهو همکاری نزدیکی دارند و در تماس نزدیک با یکدیگر هستند.
 
وی در تلاش برای رفع و رجوع کردن سخنان سارکوزی مدعی شد آمریکا و رژیم صهیونیستی روابط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و در بسیاری از مسائل بویژه موضوعات امنیتی نقاط اشتراک دارند.

این واکنش پس از اظهارات سارکوزی علیه نتانیاهو در حاشیه نشست گروه 20 انجام می گیرد. رئیس جمهوری فرانسه اخیرا در حاشیه این نشست که در شهر کن برگزار شد به اوباما گفته است نتانیاهو دروغگوست و رئیس جمهور آمریکا نیز در پاسخ به وی گفته: من مجبورم هر روز با وی کار کنم!
 
در ادامه این گفتگوی غیر علنی بحثی میان اوباما و سارکوزی درباره مسئله فلسطین شکل می گیرد که طی آن رئیس جمهوری آمریکا از رای موافق پاریس به عضویت فلسطین در یونسکو در حالی که آمریکا به شدت مخالف آن بوده، انتقاد می کند.
کد مطلب 1456596

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