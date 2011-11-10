لزوم ارتقای جایگاه تبریز در اشتغال و تولید/ سیستم بانکی از بخش خصوصی حمایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود چمنی در حاشیه کارگروه تولید و اشتغال تبریز گفت: با توجه به ضرورت تدوام اهتمام ملی مسئولان حوزه صنعت و تولید برای شناسایی و حل و فصل دقیق مجموعه مشکلات و تحقق سازی اصولی مطالبات قانونی فعالان عرصه اشتغالزایی تبریز جایگاه این کلانشهر در عرصه اشتغال و تولید سرمایه باید تقویت شود.

وی همچنین موقعیت ممتاز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آذربایجان شرقی را شایسته استقرار انواع سرمایه گذاری های سودآور ملی دانست و گفت: تمامی نیروهای برنامه ریزی و اجرایی و نظارتی فعال تبریز برای جلب و هدایت صحیح مجموعه سرمایه گذاریهای بخش خصوصی آمادگی کامل دارند و در این رابطه ارائه تسهیلات مختلف حمایتی نیز با الویت ویژه ای برای سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام خواهد پذیرفت.

فرماندار تبریز در ادامه مطالب خود حمایت مستمر از سرمایه گذاران توانمند بخش خصوصی را مورد تأکید قرار داد و گفت: انتظار داریم که مراکز مختلف بانکی با تحکیم بخشی اصولی حلقه های حمایتی راسخ خود شرایط مناسب تری را برای شکوفاسازی بخشهای سرمایه آور شهرستانی فراهم آورند.

وی همچنین از رواج برخی تنگ نظری های اجتماعی و اعمال سلیقه های شخصی مغرضانه در مسیر جلب و هدایت سرمایه گذاری های بخش خصوصی جامعه به شدت انتقاد کرد و گفت: تحقق مقوله تسریع بخشی به حرکت شتابدار قطار توسعه همه جانبه و فراگیر بخش های مختلف با فاصله گرفتن از تنگ نظری ها ممکن است.

چمنی هجمه سهمگین تهاجمات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استکبار جهانی را در به انزوا کشاندن عزم راسخ دولت برای تداوم ارائه خدمات بی منت و صادقانه به مردم بی اثر خواند و افزود: با تحقق کامل اصل 44 قانون اساسی و استفاده هدفمند و بهینه از مجموعه ظرفیت های سرمایه ای و توانمندیهای مدیریتی بخش غیردولتی شرایط لازم نیز برای عمران و آبادانی مطلوب مناطق مختلف کشور نیز بیش از گذشته مورد دستیابی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین یادآور شد: دولت برای کسب تجارب بزرگ اقتصادی و فتح موقعیت های حساس و تاثیرگذار بین المللی و جهانی آمادگی کامل دارد و در این راستا سعی بر آن است که این تجارب بزرگ اقتصادی در مسیر گسترش شدن عدالت اجتماعی و بهبود وضعیّت معیشتی اقشار مختلف مردم و پایدارسازی اعتلای ملی کشور نهادینه شود.

محمود چمنی در بخش دیگری از مطالب خود همچنین بر تداوم نقش آفرینی همه جانبه بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کلانشهر تبریز در کسب خوداتکایی ملی ایران تاکید کرد.