ابوالفضل آزاد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قطعا در دیداری خانگی امروز مقابل ذوب آهن اصفهان کار آسانی در پیش نداریم اما این بازی برای ما اهمیت زیادی دارد و بازیکنان ما تلاش زیادی کرده‌اند تا حضوری قوی در دیدار برابر ذوب‌آهن اصفهان داشته باشند.



وی در خصوص آخرین وضعیت تیم جهش ترابری قم عنوان داشت: در کنار سرمربی و سایر همکاران در کادر فنی تیم جهش ترابری قم روی تک تک نقاط ضعف و قوت تیم ذوب آهن اصفهان شناخت پیدا کرده ایم ولی قطعا از پیروزی در این مسابقه کار سختی است ولی نا امید نیستیم و برای رسیدن به این مهم از بهترین نفرات تیم بازی خواهیم گرفت.



مربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم اظهار داشت: این مسابقه محک بسیار خوبی خواهد بود تا بازیکنان تیم خود را از نظر روحی و انگیزه‌ای برای حضور قوی تر در ادامه مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در مصاف با تیم های دیگر نیز آماده کنند.



وی افزود: از سوی دیگر این بازی برای ما کاملا یک دیدار سخت و نفس‌گیر خواهد بود‌ زیرا ذوب آهن اسکلت اصلی خود از فصل گذشته را حفظ کرده و کادر فنی و بازیکنان مجربی دارد، ضمن اینکه آنها برای نشان دادن اینکه تیمی قوی و هماهنگ در این فصل دارند و به دنبال قهرمانی هستند به قم می آیند.



آزاد فلاح با تاکید بر اینکه بچه‌های تیم بسکتبال جهش ترابری قم نیز در این دیدار خانگی از تمام توانشان بهره خواهند برد تا برابر ذوب آهن نتیجه خوبی کسب کنیم، اضافه کرد: از تماشاگران هم می خواهیم در این دیدار تیم جهش ترابری را حمایت کنند.



وی افزود: کادر فنی از بازی بازیکنان تیم جهش ترابری راضی است زیرا آنها در تمام طول زمان‌های هر سه مسابقه قبل با تمام توان و انگیزه بالای خود به خوبی سعی در اجرای خواسته‌های کادر فنی داشتند و قطعا همچون بازی های قبل خود در این دیدار نیز بهترین نمایش خود را ارائه می کنند.



مربی تیم بسکتبال جهش ترابری قم عنوان داشت: بازی مقابل تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان صد در صد جدال سختی خواهد بود‌ زیرا آنها یکی از تیم‌های خوب حاضر در رقابت‌های این فصل لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور به شمار می‌‌روند و ارائه بازی خوب و قابل قبول برابر این تیم برای ما ارزش فراوانی دارد.



وی اظهار داشت: خوشبختانه تیم جهش ترابری آماده و هماهنگی است و با اینکه در این دیدار متوجه دردسر و فشار زیادی از سوی تیم حریف خواهیم شد اما می خواهیم به هر صورت دو امتیاز مسابقه را در خانه حفظ کرده و توانمندی بسکتبال قم را نشان دهیم.



جهش ترابری قم و ذوب آهن اصفهان از ساعت 16 امروز در سالن شهید حیدریان قم در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال به مصاف هم می روند.