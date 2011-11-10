مالچ پاشی 20 هزار هکتار از بیابانهای خوزستان آغاز شد

عزیز اورشم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کار نهال کاری و مالچ پاشی همزمان با آغاز بارندگی در استان آغاز می شود، افزود: در این طرح با همکاری شرکت نفت کانونهای بحران زای استان به روش مالچ پاشی تثبیت و یا به فضای سبز تبدیل می شود.

ارشم، هزینه اجرای این طرح را 800 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این طرحها در شهرهای شوش، اهواز، دشت آزادگان، ماهشهر، امیدیه و هندیجان اجرا می شود.



وی گفت: مالچ پاشی و کشت نهال در مناطق بیابانی استان در کاهش میزان گرد و غبارهای محلی به ویژه در فصلهای بهار و تابستان تاثیر زیادی دارد و با اجرای این طرحها زمینه تثبیت 68 تن خاک در هرهکتار فراهم می شود.



امسال 200 هزار هکتار عملیات تثبیت شنهای روان در خوزستان اجرا شده است.



یک میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی برای موضوع ریزگردها، تالابها و کنترل رودخانه های مرزی اختصاص داده شده است که از این مبلغ دو هزار میلیارد ریال برای تثبیت شنهای روان در کشور اختصاص یافته و قرار است این اعتبار به سه هزار و 500 میلیارد ریال افزایش یابد.



خوزستان با داشتن 280 هزار هکتار کانون فرسایش بادی در میان دیگر استانهای بیابانی در کشور جایگاه هفتم قرار دارد.



از سال 1384 تاکنون 120 هزار هکتار از عرصه های شنی خوزستان به ویژه در مناطق کرخه، مارون و امیدیه مالچ پاشی و بیابان زدایی شده است.