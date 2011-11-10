افشاگری تازه مدیر اطلاعاتی قذافی/ قاتلان امام صدر در طرابلس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ماهواره ای "الان" لبنان روز گذشته مصاحبه ای را با "احمد رمضان" که به عنوان مدیر اطلاعاتی قذافی معرفی شد انجام داد که وی در این اظهارات مسائل تازه ای را درباره پرونده ربایش و شهادت امام موسی صدر مطرح کرد.

وی در این اظهارات به طور دقیق از نقش رژیم قذافی در شهادت امام موسی صدر در سال 1978 پرده برداشت و گفت: قذافی پس از دیدار دو ساعت و نیمه با امام موسی صدر و همراهانش به دو نفر از مقامات ارشد رژیم خود دستور داد "بیایید و آنها را ببرید". من بعد از مدتی از برخی منابع از جمله منشی قذافی شنیدم که وی کشته شده است.

احمد رمضان در ادامه این گفتگوی تلویزیونی با اشاره به نام و سمت دو فردی که از قذافی دستور قتل امام موسی صدر و همراهانش را گرفته اند، اظهار داشت: این دو نفر که امام موسی صدر را کشتند هم اکنون در طرابلس حضور دارند.

وی تاکید کرد: اظهارات من بر اساس پرونده های موجود در وزارت خارجه و دادگستری و جمعیت موسوم به حقوق بشر قذافی در لیبی قابل اثبات است و آنچه رژیم قذافی درباره خروج امام صدر و همراهانش از لیبی می گفت صحت ندارد و تنها جهت سرپوش نهادن بر حقایق و واقعیتها بود.

خاطر نشان می شود امام موسی صدر و همراهانش در سال 1978 به دعوت قذافی سفر بی بازگشتی به لیبی داشتند که پس از آن روایتهای متعددی درباره شهادت و زندگی ایشان منتشر شده که صحت آنها تاکنون به طور کامل تایید نشده است.