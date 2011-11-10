دو مدرسه جدید علوم دینی در شهرستان مرند احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی نعمتزاده در گفتگو با خبرنگاران افزود: ساختمان جدید مدرسه علوم دینی طلاب صاحب الزمان(عج) برادران در زمینی به مساحت بیش از چهار هزار و 500 مترمربع و در پنج طبقه احداث میشود.
وی با بیان این که تاکنون بیش از 20 میلیارد ریال از محل مشارکتهای مردمی منطقه برای اجرای ساختمان جدید مدرسه علوم دینی طلاب صاحب الزمان(عج) برادران مرند هزینه شده است، گفت: در حال حاضر 90 طلبه تحصیلات حوزوی خویش را در این مدرسه انجام میدهند که تا پایان سال جاری با بهرهبرداری کامل از این مدرسه دینی این تعداد طلبه به بیش از 250 نفر افزایش خواهد یافت.
امام جمعه مرند همچنین از شروع قریبالوقوع عملیات اجرایی ساختمان مدرسه علوم دینی فاطمه الزهرا(س) خواهران این شهرستان در ضلع شمالی شهرک میلاد مرند خبر داد و افزود: این مدرسه علوم دینی نیز در زمینی به مساحت بیش از 10 هزار مترمربع طراحی و به مورد اجرا گذاشته میشود.
حجتالاسلام نعمتزاده با اشاره به حضور بیش از 150 نفر از خواهران علاقمند به فراگیری دروس حوزوی در مدرسه علوم دینی فاطمه الزهراء(س) مرند یادآور شد که ساختمانهای قدیمی مدارس علوم دینی طلاب صاحب الزمان(عج) برادران و نیز فاطمه الزهرا(س) خواهران مرند بعد از انجام مراحل نوسازی و تجهیز به واحدهای آموزشی، رفاهی و خدماتی ویژه برنامههای علمی، پژوهشی اساتید حوزوی و طلاب علوم دینی تبدیل خواهد شد.
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