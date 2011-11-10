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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۳۴

غفاری خواستار شد:

دستگاه های فرهنگی خراسان رضوی در برگزاری مسابقات قرآن مشارکت کنند

دستگاه های فرهنگی خراسان رضوی در برگزاری مسابقات قرآن مشارکت کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی خواستار مشارکت و حضور تمامی دستگاه های فرهنگی برای هر چه باشکوهتر برگزار شدن مسابقات قرآن کریم در استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری صبح پنجشنبه در دومین جلسه ستاد سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم استان اظهار داشت: هدف گذاری شده که در این دوره از مسابقات 100 هزار نفر از اقشار مختلف اعم از دانش آموزان، دانشجویان، طلاب، ایثارگران، اصناف و سایر اقشار مشارکت کنند.

وی افزود: با توجه به بیداری اسلامی در منطقه و شمال آفریقا امروز در یک موقعیت حساس قرار گرفته و هم اکنون در نقطه عطفی از جهان اسلام قرار داریم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی گفت: مبدا تمامی این بیداری اسلامی انقلاب شکوهمند اسلامی است و مردم منطقه با الهام گرفتن از قیام انقلاب اسلامی خواستار حکومت دینی شده اند.

غفاری تصریح کرد: امروز جهان اسلام به سه موضوع حیاتی نیاز دارد که که وظیفه مسئولان و دست اندرکاران توجه به این سه موضوع و محور حیلتی است.

وی تصریح کرد: وحدت و انسجام در میان مسلمانان اولین موضوع است که محور آن قرآن است دوم ارائه اگوی مردم سالاری دینی و سوم توجه به موضوع رهبری و امامت که این دو موضوع نیز از جمله مواردی است که در قرآن به آن تاکید فراوان شده است.

کد مطلب 1456605

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