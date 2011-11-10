14 هزار خانوار شهرستان گرمی سرشماری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز صحرایی قبل از ظهر پنجشنبه در بازدید از روند سرشماری در گرمی اظهار داشت: پس از گذشت 17روز از آغاز هفتمین سرشماری عمومی نفوس ومسکن دراین شهرستان اطلاعات پنج هزار و606 خانوار شهری سرشماری شده اند.

به گفته وی در این مدت اطلاعات هشت هزار و837 خانوار روستایی نیز توسط ماموران سرشماری جمع آوری شده است.

فرمانداری گرمی اعلام کرد آن دسته از خانوارهایی که در هنگام مراجعه ماموران سرشماری درمنزل نبودند می توانند اطلاعات خودرا با شماره تلفن های 5 - 7713142 اطلاع دهند.

صحرایی از شهروندان خواست در ارائه اطلاعات صحیح و دقیق به ماموران سرشماری تلاش بیشتری کنند چرا که نتایج این سرشماری در جهت افزایش رفاه اجتماعی و رفع مشکلات اقتصادی موثر است.

یادآور می شود: شهرستان گِرمی یا مغان یکی از شهرستانهای استان اردبیل با مساحت گرمی 1725.2 کیلومتر مربع است، در سرشماری سال 85 میزان جمعیت این شهرستان 128 هزار نفر بود.

همچنین در جلسه ای دیگری در شهرستان نیر فرمانداراین شهرستان از سرشماری 75 درصد از خانوار از زمان آغاز طرح سرشماری نفوس و مسکن در این شهرستان خبر داد.





