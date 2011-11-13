حجت الاسلام دکتر سید جعفر حق شناس مدیر گروه زن و خانواده پژوهشکده باقرالعلوم در مورد دعانویسهایی که با ادعای بخت گشایی فعالیت کرده و دختران و خانواده های بسیاری نیز به آنها مراجعه می‌کنند به خبرنگار مهر گفت: ‌در آیات قرآن به صراحت از سِحر صحبت شده است که در میان اقوام و گروه هایی رایج بوده و موجب اختلاف میان زن و شوهر می شدند.

وی افزود: بطور خلاصه می توان گفت دانشی به نام سِحر وجود دارد که افرادی می توانند به آن دست یابند. تأثیر و تأثرات در عالم تنها مادی نیست، می توان از راه روشهای دیگر تأثیراتی در دنیا و انسانها ایجاد کرد اما به این معنا نیست که هرکسی از این توانایی برخوردار است. هرکس مدعی توانایی تصرف در امورات مردم باشد مشخص نیست در ادعای خود صادق باشد. افرادی که چنین توانایی هایی دارند بسیار اندک هستند.

حق شناس یادآور شد: از نظر شرعی این گونه تصرفات مثل سحر و امثال آنها حرام است، افراد نمی توانند با سحر در زندگی مردم تصرف کنند. خیلی از این تصرفات نیز قابل مقابله است. ممکن است افرادی بتوانند تصرفاتی داشته باشند، اما این تأثیر نه قطعی است و نه صد در صد بنابراین شیوه مقابله با آن نیز وجود دارد.

مدیر گروه زن و خانواده پژوهشکده باقرالعلوم اظهار داشت: در اسلام اصل دعاست، از این رو اصل دعا یک خواسته قلبی است که حتی می تواند به لفظ و زبان هم نیاید، چرا که خداوند از آن مطلع می شود. ضرورتی ندارد انسان دعا را روی کاغذ و چیزی بنویسد. در روایات هم آمده است که دعا کنید، البته این دعا باید با کار و تلاش همراه باشد. اما همانطور که در روایات آمده اگر کسی از خدا طلب چیزی کند اما کوشش نکند خود را مسخره کرده است.

حق شناس گفت: در روایات آمده است که گاه نوشتن و یا همراه داشتن دعایی آثار و برکاتی برای انسان دارد اما این امر کاملا با دعا نویسی از سوی افراد که با هدف کسب درآمد صورت می گیرد و گرفتن مبالغ هنگفت و سنگین از کسانی که دچار مشکل هستند متفاوت است. دعا نویسی را بهانه ارتزاق قرار دادن در اسلام غیرقابل قبول است و مبنای درستی ندارد و ما تنها باید همه اینها را تقبیح و نفی کنیم.

وی با اشاره به این که توصیه دین به افرادی که دچار مشکل و گرفتاری می شوند این است که در گام اول تلاش کنند گفت: در گام دوم از خداوند درخواست کنند و در گام سوم توکل و اعتماد به خداوند داشته باشند که همه این گامها به مثابه یک زنجیره به هم پیوسته است.

حجت الاسلام حق شناس گفت: اگر افراد می خواهند دعاهای ویژه ای بخوانند به راحتی با مراجعه به مفاتیح می توانند دعا برای تمام امور مورد نظر خود بیابند نه اینکه به افرادی مراجعه کنند و دعایی که آنها می نویسند را در جیبشان بگذارند! مهمتر از همراه داشتن دعا، خواندن دعا و توجه به معنای دعا است.

مدیر گروه زن و خانواده پژوهشکده باقرالعلوم تصریح کرد: خانواده ها به جای دنبال کردن مسائل خرافی برای ازدواج دختران خود تدبیر کنند. برای مسئله ازدواج باید پیشگیری کرد. خانواده ها باید پیش از رسیدن دختران به سنی که مطلوبیت آنها کاهش یافته و دچار آسیبهای اخلاقی شوند برای ازدواج تدبیر کنند. دختران جوان و خانواده ها در مسئله ازدواج سختگیری های نا به جا نکنند. ایرادگیری های بیش از حد موجب می شود زمینه ازدواج کم شود و خانواده مدعی می شود که بخت دختران ما بسته شده است.

وی اضافه کرد: گام بعدی این است که خانواده ها برای زمینه سازی ازدواج دختران خود پیگیر باشند و رایزنی کنند و این امر هیچ اشکالی ندارد. در کنار اینها دعا و توسل و توکل نیز بسیار تأثیربخش است. به دختران جوان نیز توصیه می شود استغفار کنند تا زمینه ازدواجشان فراهم شود.