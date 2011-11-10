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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

وزارت بهداشت اعلام کرد:

تاثیر منفی استعمال دخانیات بر پوست، مو و ناخن

تاثیر منفی استعمال دخانیات بر پوست، مو و ناخن

وجود 4 هزار ماده سمی و 80 ماده سرطان‌زای موجود در سیگار نه تنها موجب تشدید بیماری‌های قلبی و عروقی می‌شود بلکه عوارض بسیاری برای پوست، مو و ناخن ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، انواع محصولات دخانی شامل سیگار، پیپ و قلیان اثرات منفی شدیدی بر روی پوست، مو و ناخن داشته و موجب تیرگی و چین وچروک پوست و پیری زودرس در افراد می‌شود.

بنابراین گزارش نازکی پوست و قابل رویت شدن عروق خونی، از دست رفتن چربی زیر جلدی و گود افتادگی گونه و کاسه چشم‌ها بخش دیگری از اثرات منفی استعمال مواد دخانی در افراد است.

این گزارش می‌افزاید: در اثر استعمال مواد دخانی رنگ موها خاکستری شده و زودتر از وقت معمول سفید می‌شود، رنگ پوست تغییر یافته و لکه‌های پوستی در افراد ایجاد می‌شود، قدرت ارتجاعی پوست کاهش یافته و صفحات ناخن‌ها نازک می‌شود.

همچنین طبق این گزارش ریزش مو با الگوی مردانه، تغییر چهره اخمو، خشن و با چین و چروک فراوان نیز ناشی از اثرات سمی مصرف مواد دخانی بر پوست انسان است.

کد مطلب 1456634

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