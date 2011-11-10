نوجوان فوتبالیست یزدی در زمین بازی درگذشت/ اتفاقی نادر در ورزش فوتبال

قاسم خیامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی تیم فوتبال نوجوانان آبفا و فولاد آلیاژی در روز عید قربان در سالن شهید پاکنژاد یزد برگزار شد و در دقیقه 17 بازی بر اثر حادثه ای هافبک راست تیم آبفا جان خود را از دست داد.

وی افزود: امیر توکلی بساوی بازیکن 15ساله تیم آبفا که بازی آخر خود را با حضور پدرش در و تشویق های بی پایان وی در ورزشگاه شهید پاکنژاد آغاز کرد در ثانیه 20 بازی آخرین گل زندگی خود را به ثمر رساند و مورد تشویق تماشاچیان قرار گرفت.

خیامی ادامه داد: در ادامه بازی و در دقیقه 17، در محوطه جریمه تیم فولاد آلیاژی، توپ با شوت بازیکن این تیم به قفسه سینه امیر توکلی برخورد کرد و پس از چند دقیقه جان خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه تیم پزشکی حاضر در زمین تمام تلاش خود را با انجام کمکهای اولیه به کار گرفت، عنوان کرد: این نوجوان ورزشکار در اوج ناباوری در مقابل چشمان بهت زده هم تیمی ها و بی قراری های پدرش جان داد.

خیامی با بیان اینکه پزشک اورژانس بیمارستان فرخی، علت مرگ را پارگی یکی از رگهای قلب اعلام کرد، ادامه داد: این اتفاق در فوتبال جهان هم بی سابقه بوده است.

وی با ابراز تاثر شدید از درگذشت امیر توکلی عنوان کرد: این نوجوان ورزشکار، جوانی با اخلاق و سرعتی بود و سه سال بود که با تیم آبفای یزد همکاری می کرد و آینده درخشانی در پیش رو داشت.

خیامی یادآور شد: پدر امیر توکلی از مشوقان اصلی او بود و تقریبا در همه بازیها جزو تماشاگران و مشوقان تیم پسرش بود و برنامه ریزی های بسیاری برای انتقال او به تیم سپاهان انجام داده بود.

خیامی با بیان اینکه این ورزشکار در سبزدشت بافق به خاک سپرده شد، افزود: یاد و نام او همواره همراه تیم فوتبال آبفای یزد خواهد بود و تلاش می کنیم با بازیهای خوب، روح این بازیکن ساعی را شاد کنیم.

وی با بیان اینکه ما خود را خانواده امیر توکلی می دانیم و ما نیز داغدار این حادثه هستیم، بیان کرد: از مسئولان هیئت فوتبال شهرستان یزد به خاطر همراهی و همدلی در این حادثه تقدیر می کنیم و امیدواریم این هئیت تیم آبفای یزد را حمایت کند تا بازیکنان این تیم که اکنون روحیه ای نامساعد دارند، دوباره بتوانند به بازی های خود ادامه دهند.