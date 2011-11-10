  1. استانها
  2. یزد
۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۰

بر اثر شوت بازیکن حریف/

نوجوان فوتبالیست یزدی در زمین بازی درگذشت/ اتفاقی نادر در ورزش فوتبال

نوجوان فوتبالیست یزدی در زمین بازی درگذشت/ اتفاقی نادر در ورزش فوتبال

یزد - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال نوجوانان و جوانان آبفای یزد از درگذشت یکی از بازیکنان این تیم در حین بازی و در زمین چمن شهید پاکنژاد خبر داد.

قاسم خیامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی تیم فوتبال نوجوانان آبفا و فولاد آلیاژی در روز عید قربان در سالن شهید پاکنژاد یزد برگزار شد و در دقیقه 17 بازی بر اثر حادثه ای هافبک راست تیم آبفا جان خود را از دست داد.

وی افزود: امیر توکلی بساوی بازیکن 15ساله تیم آبفا که بازی آخر خود را با حضور پدرش در و تشویق های بی پایان وی در ورزشگاه شهید پاکنژاد آغاز کرد در ثانیه 20 بازی آخرین گل زندگی خود را به ثمر رساند و مورد تشویق تماشاچیان قرار گرفت.

خیامی ادامه داد: در ادامه بازی و در دقیقه 17، در محوطه جریمه تیم فولاد آلیاژی، توپ با شوت بازیکن این تیم به قفسه سینه امیر توکلی برخورد کرد و پس از چند دقیقه جان  خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه تیم پزشکی حاضر در زمین تمام تلاش خود را با انجام کمکهای اولیه به کار گرفت، عنوان کرد: این نوجوان ورزشکار در اوج ناباوری در مقابل چشمان بهت زده هم تیمی ها و بی قراری های پدرش جان داد.

خیامی با بیان اینکه پزشک اورژانس بیمارستان فرخی، علت مرگ را پارگی یکی از رگهای قلب اعلام کرد، ادامه داد: این اتفاق در فوتبال جهان هم بی سابقه بوده است.

وی با ابراز تاثر شدید از درگذشت امیر توکلی عنوان کرد: این نوجوان ورزشکار، جوانی با اخلاق و سرعتی بود و سه سال بود که با تیم آبفای یزد همکاری می کرد و آینده درخشانی در پیش رو داشت.

خیامی یادآور شد: پدر امیر توکلی از مشوقان اصلی او بود و تقریبا در همه بازیها جزو تماشاگران و مشوقان تیم پسرش بود و برنامه ریزی های بسیاری برای انتقال او به تیم سپاهان انجام داده بود.

خیامی با بیان اینکه این ورزشکار در سبزدشت بافق به خاک سپرده شد، افزود: یاد و نام او همواره همراه تیم فوتبال آبفای یزد خواهد بود و تلاش می کنیم با بازیهای خوب، روح این بازیکن ساعی را شاد کنیم.

وی با بیان اینکه ما خود را خانواده امیر توکلی می دانیم و ما نیز داغدار این حادثه هستیم، بیان کرد: از مسئولان هیئت فوتبال شهرستان یزد به خاطر همراهی و همدلی در این حادثه تقدیر می کنیم و امیدواریم این هئیت تیم آبفای یزد را حمایت کند تا بازیکنان این تیم که اکنون روحیه ای نامساعد دارند، دوباره بتوانند به بازی های خود ادامه دهند.

کد مطلب 1456635

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها