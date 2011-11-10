"نیمار" قراردادش را تا سال 2014 با سانتوس تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ملی پوش برزیلی پیشنهاد باشگاه‌های معتبر اروپایی را برای ماندن در سانتوس رد کرد و اکنون یکی از پردرآمدترین بازیکنان حال حاضر جهان است.

نیمار که به همراه پدرش و "آلوارو روبیرو"، رئیس باشگاه سانتوس در کنفرانسی مطبوعاتی حضور پیدا کرده بود، گفت: سانتوس تیم مورد علاقه من است و از اینکه قراردادم را با این تیم تمدید کرده‌ام، بسیار خوشحالم. می خواهم با این تیم به افتخارات بزرگ برسم و نامم در تاریخ سانتوس ثبت شود.

این بازیکن برزیلی در پاسخ خبرنگاری که از او در مورد وضعیت آینده‌اش بعد از جام جهانی 2014 پرسید گفت: فکر نمی کنم به این زودی‌ها سانتوس را ترک کنم. می خواهم برای مدت زیادی در این باشگاه بمانم. من از حضور در این تیم خوشحالم دلیلی برای ترک باشگاه نمی بینم.

پدر نیمار نیز در این کنفرانس اظهار داشت: نیمار از شایعات رسانه‌ها در مورد پیوستنش به رئال مادرید و یا بارسلونا خسته شده بود و می خواست به این داستان پایان دهد برای همین قراردادش را با سانتوس تمدید کرد.

به گفته رسانه‌های برزیلی نیمار با این قرارداد جدید دستمزد سالیانه‌ای در حدود 4/20 میلیون پوند دریافت خواهد کرد. این در حالی است که به نوشته مجله فوربس دیوید بکام با درآمد سالیانه 17/25 میلیون پوند پردرآمدترین بازیکن فوتبال است و بعد از او کریس رونالدو با درآمد سالیانه 86/23 میلیون پوند در جایگاه دوم قرار دارد.

پردرآمدترین بازیکن برزیلی رونالدینیو است که بعد از ترکی میلان به فلامینگو برزیل بازگشته و با درآمد سالیانه 07/15 میلیون پوند در رده پنجم این فهرست قرار دارد.