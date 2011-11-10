مسائل فرهنگی در نظام اسلامی در اولویت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عباس واعظ طبسی در مراسم افتتاح موزه تخصصی فرش آستان قدس رضوی اظهار کرد: مسائل اقتصادی، سازندگی، عمرانی، سرمایهگذاری و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه دارای اهمیت فراوانی است، اما اقتصاد و سیاستی خوب است که با برنامهریزیهای عمیق فرهنگی همراه باشد.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: امام راحل(ره) و رهبری و امامت امروز جامعه اسلامی نیز همواره به کار و تلاش در مسائل فرهنگی تأکید کردهاند و اولویتها را به امور فرهنگی دادهاند و سیاستهای اصولی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است، با اولویت فرهنگی در حال پیگیری است.
وی با تأکید بر این مطلب که در هر حال باید به مسائل فرهنگی توجه داشت، اظهار داشت: با فرهنگ و هویت فرهنگی، اخلاق و اندیشه یک ملت نمیتوان شعاری برخورد کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام این مطلب که اگر میخواهیم از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سازندگی رشد کنیم باید فرهنگ مردم ساخته شود، ادامه داد: باید عمیق برنامهریزی و کار کرد تا دو هدف مهم یعنی حفاظت از آثار فرهنگی و نگهداری آنان و نیز رفع نقایص و ضعفهای فرهنگی برای ایجاد یک تحول در فرهنگ عمومی جامعه تحقق یابد.
وی با بیان اینکه باید با هرگونه تندروی با نگاه فرهنگی مبارزه کرد، افزود: بایستی آنچنان زمینهای را در فرهنگپذیری جامعه فراهم بیاوریم که تبلیغات دشمن نتواند به استحاله فکری و فرهنگی جوانان و نوجوانان منجر شود.
پاسخ به کسانی که مکتب ایرانی را مطرح میکنند
آیت الله واعظ طبسی با اشاره به ایجاد موزه تخصصی فرش برای اولین بار در کشور توسط آستان قدس رضوی بیان داشت: سالهای اولیه انقلاب اسلامی عدهای از چهرههای متدین اما کجفکر به من پیشنهاد دادند که تمامی فرشها و اشیاء نفیس موجود در موزه آستان قدس رضوی را بفروشیم و حاصل آن را در جهت رفاه حال مستمندان و مستضعفان بهکار گیریم، اما چنین کاری بهخاطر حفظ میراث فکری و فرهنگی کشور صورت نگرفت.
وی به وجود دو جریان فکری که در رابطه با موزهها برداشتهای منحرفانهای داشته و دارند اشاره کرد و افزود: یک جریان میگفت که اینها بهجا مانده و میراث رژیم گذشته است و باید از بین برود و جریان دیگر با نادیده گرفتن نقش اسلام، میگوید که اینها تمدن 2500 ساله ایرانی و یادگار کوروش و سایر پادشاهان و نشانه مکتب ایرانی است و باید یادگار بماند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در پاسخ به کسانی که مکتب ایرانی را مطرح میکنند باید گفت که چه کسی است که به اسلام علاقهمند، اما به ایران بیعلاقه باشد، آن هم ایرانی که در خدمت اسلام و دین بوده و از تمام سرمایه خود برای پیشرفت اسلام استفاده کرده است.
وی بیان داشت: امام خمینی(ره) که خود مظهر انسانی بود که با تمام وجود به مردم خدمت میکرد و حمایتش از قشر آسیبپذیر زبانزد بود، در رابطه با میراث فرهنگی موضعی اصولی داشت و بهطور مثال زمانی که یک خنجر مرصع از باغ اکبریه بیرجند کشف شد، برای نحوه نگهداری آن از محضر ایشان کسب تکلیف کردم، فرمودند که این خنجر را داخل همان خنچههای روضه منوره حضرت رضا(ع) بگذارید.
نماینده ولی فقیه در خراسان گفت: از نگاه ایشان با آن طرز تفکر و برداشت از اسلام، این خنجر که مظهر یک هنر و فرهنگ و نشاندهنده رفتار و مواضع تاریخی یک دوره و در مجموع یک کتاب تاریخ است، باید در مرکز ایران اسلامی بماند تا در معرض دید همگان قرار گیرد.
وی با استناد به دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر این که آستان قدس رضوی تنها جایی است که باید از تشریفات مناسب جهت پذیرایی از زائران برخوردار باشد، گفت: اگر مهمترین و باارزشترین نفایس دوران گوناگون در اینجا باشد، یعنی همه اقشار جامعه از آن استفاده میکنند.
آیت الله واعظ طبسی در ادامه گفت: مدیرانی که فرهنگ دینی ما را درک کرده باشند میتوانند از ابزار و امکاناتی که در اختیار دارند در راه اعتلای کشور بهرهمند شوند.
وی با اشاره به این که فرش آستان قدس رضوی بسیار با ارزش و کمنظیر است، گفت: در این فرش تمامی ملاحظات چه از نظر رنگ، طراحی، اصالت و توجه به نقشههای اصیل اسلامی و ایرانی مدنظر بوده است.
وی با انتقاد از سیاستگزاری دولتها از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در بحث فرش دستباف، اظهار داشت: بسیار متأسفم که سیاستگزاریها کاملا اشتباه بوده و موجب شده است تا علاوه بر از دست رفتن بازارهای کانادا، آمریکا و اروپا، اولا اساتید ما خیلی به سرمایهگذاری در این صنعت رغبت نشان ندهند و ثانیا تعدادی از اساتید فرش در خارج کشور شروع به کار کنند.
وی ضمن تبریک دهه ولایت گفت: ما امروز مرکزی را افتتاح میکنیم که بهطور کلی این مرکز و مراکز مشابه آن، ادواری از زندگی انسان و استعدادها و زمینههای رشد و نبوغ او را در معرض قضاوت قرار میدهد.
آیت الله واعظ طبسی با اعلام این که موزهها دارای عبرت و پیام هستند و درس کار و فعالیت و امید میدهند و انسانها را از رکود انزوا خارج میکنند، گفت: از این طریق میتوانیم پیام مردم هر دوره را درک کرده و با ذوق و سلیقه و اندیشه آنان آشنا شویم.
وی افزود: از طریق موزه میتوان نوع رابطه انسانها با اسلام، نوع تفسیرشان از زندگی، مفهوم و برداشتشان از عشق و نوع موضع آنها در برابر قدرتهای سلطهگر را فهمید.
شایان ذکر است، اولین موزه تخصصی فرش امروز در صحن کوثر حرم مطهر رضوی با 6600 مترمربع زیربنا در سه طبقه افتتاح شد. زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی میتوانند همه روزه از این موزه زیبا و دیدنی بازدید کنند.
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