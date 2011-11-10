هادی حسینی فدروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شش رشته جدید که در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 91 – 90 راه‌اندازی شده‌اند، مهندسی برق ، مهندسی معماری، مدیریت اجرایی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومیو حقوق‌ جزا و جرم‌شناسی هستند.

وی اظهار داشت: در بهمن ماه آینده در رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع ارشد دانشجو پذیرفته می‌شود.

رئیس شعبه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: پیش از این دانشجویان شعبه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد در هفت رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، مهندسی عمران گرایش سازه، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار، مهندسی متالوژی گرایش خوردگی و حفاظت مواد، مهندسی شیمی تجزیه، علوم سیاسی و حسابداری و در مقطع دکترا رشته زبان و ادبیات فارسی پذیرش شیمی شده‌ بودند.

حسینی، مجموع فعلی دانشجویان حاضر در این دانشگاه را حدود 820 نفر عنوان کرد.

وی همچنین از حضور یک هزار و 550 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور خبر داد و یادآور شد: از این تعداد 592 نفر دانشجوی جدیدالورود هستند.