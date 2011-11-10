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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

فدروی در گفتگو با مهر:

800 دانشجو در شعبه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد نیشابور تحصیل می‌کنند

800 دانشجو در شعبه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد نیشابور تحصیل می‌کنند

نیشابور - خبرگزاری مهر: رئیس شعبه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در نیشابور از اشتغال به تحصیل 274 نفر دانشجوی جدید در ترم اول سال تحصیلی این دانشگاه خبر داد.

هادی حسینی فدروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شش رشته جدید که در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 91 – 90 راه‌اندازی شده‌اند، مهندسی برق ، مهندسی معماری، مدیریت اجرایی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومیو حقوق‌ جزا و جرم‌شناسی هستند.

وی اظهار داشت: در بهمن ماه آینده در رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع ارشد دانشجو پذیرفته می‌شود.

رئیس شعبه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: پیش از این دانشجویان شعبه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد در هفت رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، مهندسی عمران گرایش سازه، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار، مهندسی متالوژی گرایش خوردگی و حفاظت مواد، مهندسی شیمی تجزیه، علوم سیاسی و حسابداری و در مقطع دکترا رشته زبان و ادبیات فارسی پذیرش شیمی شده‌ بودند.

حسینی، مجموع فعلی دانشجویان حاضر در این دانشگاه را حدود 820 نفر عنوان کرد.

وی همچنین از حضور یک هزار و 550 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور خبر داد و یادآور شد: از این تعداد 592 نفر دانشجوی جدیدالورود هستند.

کد مطلب 1456644

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