50 درصد سهمیه اشتغال سبزوار محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کلاته صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه جهاد اقتصادی این شهرستان ایجاد اشتغال و تحقق کامل طرح هدفمند کردن یارانه ها را از تاکیدات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد ذکر کرد و افزود: دستگاه های اجرایی باید برای افزایش میزان تحقق سهمیه اشتغال شهرستان تلاش کنند.

معاون فرماندار سبزوار افزود: متقاضیان ایجاد مشاغل جدید در کمترین زمان ممکن به صندوق مهر امام رضا(ع) و بانک ها معرفی شده اند.

وی از کسب رتبه اول اداره جهاد کشاورزی شهرستان در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در استان خبر داد.

کلاته جذب تسهیلات بهینه سازی مصرف سوخت در مرغداری ها، توسعه آبیاری تحت فشار در سطح هزار و 200 هکتار از اراضی کشاورزی و توسعه کشت مکانیزه با هدف افزایش بهره وری در این بخش را از جمله مهم ترین پیگیری های به ثمر رسیده در این کارگروه عنوان کرد.

وی با تاکید بر توسعه مراکز آموزشی در شهرستان، گفت: افتتاح مرکز جهاد دانشگاهی سبزوار در دهه فجر امسال گامی در جهت تحکیم زیربناهای علمی و آموزشی در شهرستان است.

رئیس اداره صنایع و معادن سبزوار نیز از آغاز عملیات احداث پروژه تولید بتن سبک شهرستان همزمان با عید غدیر خبر داد.

علی امیدبخش اظهار کرد: این طرح که نیازمند سرمایه گذاری 730 میلیارد ریالی است، در شهرک صنعتی شماره 2 سبزوار احداث و برای بیش از 100 نفر اشتغال ایجاد می کند.