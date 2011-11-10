"دهه امامت" فرصت خوبی برای رفع مظلومیت از واقعه غدیر است

حجت الاسلام سیدجوادموسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش واقعه تاریخیی غدیر خم در تاریخ اسلام و تشیع، گفت: دهه ولایت و امامت فرصت بسیارمناسبی برای آگاهی و ارتقای بینش و معرفت اقشارجامعه به مفاهیم والای ولایت وامامت است.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو گفت: باهماهنگی های صورت گرفته امسال برنامه های متنوعی در سطح شهرستان دالاهو به همین مناسبت اجراء خواهد شد.

موسوی در پایان با اشاره به دیگر برنامه این اداره در شهرتان دالاهو، تصریح کرد: جشن ویژه عیدغدیر هم همراه با مسابقات فرهنگی و مولودی خوانی درشهرستان دالاهو اجراء می‌شود.

