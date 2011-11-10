تخصیص 194 میلیارد ریال اعتبارات خشکسالی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی آذربایجان غربی با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی آذربایجان غربی به دلیل وجود دریاچه ارومیه، کاهش بارندگی و خشکسالی، افزود: متاسفانه در این راستا همه ساله وقوع سیلابها با توجه به عدم وجود پوشش گیاهی مناسب در مراتع کوهستانی خسارتهای زیادی به ابنیه ها و تاسیسات عمومی و خصوصی وارد می کند.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات خشکسالی آذربایجان غربی تخصیص یافته و در حال بررسی و مطالعه جهت پرداخت به دستگاهها هستیم، بیان داشت: سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای نیز باید طرحهای کشاورزی و آبی خود را برای بهره مندی از منابع صندوق توسعه ملی به حوزه برنامه ریزی استانداری ارائه دهند.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه امسال دو هزار و 310 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای عمرانی و جاری اختصاص یافته، اظهار داشت: باید با برنامه ریزی مناسب و توجه به قابلیتهای منحصر بفرد استان بودجه ای متناسب با فعالیت ها و تمهیدات مدیریت استان در بخش های مختلف ارائه دهیم.

دیزج نژادمدیریت بهینه بودجه را مهمترین اصل در راهبرد اقتصادی استان دانست و با بیان اینکه همکاری بخش خصوصی و دولتی در راستای اعتلای هر چه بیشتر اقتصاد رو به رشد استان ضروری است، ادامه داد: تغییر در ساختار شورای برنامه ریزی ایجاد این روند را تسریع می دهد.

این مسئول از کاهش تعداد کارگروههای شورای برنامه ریزی از 13 به هشت کارگروه خبر داد و بیان داشت: در این راستا باید توسعه صادرات غیر نفتی و استقرار نظام تامین اجتماعی ملی در آذربایجان غربی مورد توجه ویژه مسئولن واقع شود.

ارائه تحلیل نقش و عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در توسعه منطقه ای طی سالهای برنامه چهارم توسعه و ارائه برنامه های آتی در برنامه پنجم، ارائه گزارش عملکرد مدیریت بحران و ارائه گزارش تحلیلی از عملکرد و برنامه های فرهنگی بخش آموزش و پرورش از دیگر مباحث مطرح شده در شورای برنامه ریزی آذربایجان غربی بود.