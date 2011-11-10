دانشجوی ایرانی اسیر تهاجم فرهنگی غرب نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر نقویان صبح پنجشنبه در همایش دانشجویی جوان و هویت دینی ملی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: متاسفانه برخی دانشجویان دانشگاهها، شخصیتی از خود درست کرده که هیچ سنخیتی با دانشجوی ایرانی و اسلامی ندارد.

وی اظهار داشت: مدرن شدن واهی برخی دانشجویان و مسخ آنان در تهاجم فرهنگی، راهی بیراهه بوده که متاسفانه دامنگیر این انسانهای دارای معرفت پاک شده است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه دانشجوی ایرانی نباید خود را اسیر تهاجم فرهنگی کند، تصریح کرد: یک جوان مسلمان باید خود را متوجه ساختارهای اصلی دینی خود کرده و آگاه باشد.

وی با تاکید بر تقویت خدامحوری، حفظ روحیه اعتقادی در بین جوانان، یادآور شد: جوان ایرانی با تقویت هویت توحیدی، دینی و ملی می توان پله های ترقی را در جامعه طی کند.

نقویان با بیان اینکه دانشجوی مسلمان هیچگاه هویت توحیدی خود را فراموش نخواهد کرد، افزود: این دانشجوی ایرانی برای ارتقای علم آموزی خود در غرب نباید از طریق غربیها تخلیه فکری شود.

وی با اعلام اینکه دانشجوی دینی و مسلمان باید در آن سوی مرزها، نماز را جزیی از هویت خود بداند، یادآور شد: هویت دینی هیچگاه نباید از سرشت دانشجوی ایرانی دور نگاه داشته شود.

نقویان افزود: دانشجوی ایرانی با مسلح ساختن ادبیات کلاسیک خود باید هویت ملی را در جامعه ایرانی تقویت کند.

به گزارش مهر، در این مراسم حجت الاسلام نقویان به سئوالات مختلف دانشجویان در مقوله هویت جوان پاسخ داد.

همایش دانشجویی جوان و هویت دینی ملی توسط معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان، بسیج دانشجویی دانشگاههای شهرستان ساری و دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.