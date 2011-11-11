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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

کماسی در گفتگو با مهر:

هیئت های مذهبی کرمانشاه نیاز به برنامه ریزی منسجم دارند

هیئت های مذهبی کرمانشاه نیاز به برنامه ریزی منسجم دارند

اسلام آبادغرب - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب گفت: برای حضور گسترده هیئت‌های مذهبی در اجرای برنامه های فرهنگی، به ویژه غدیرخم، نیاز به برنامه ریزی منسجم و همفکری بیشتر است.

حجت الاسلام علی اوسط کماسی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واقعه غدیر خم و اهمیت آن گفت: سرتاسر حیات طیبه رسول ‌اکرم (ص) و لحظه به لحظه آن در نزد مسلمانان دارای اهمیتی بس شگرف و والاست، چرا که نه تنها کلام رسول‌ اکرم(ص) به نص صریح آیات قرآن، عاری از هرگونه هوا و هوس و متصل به سرچشمه وحی است، بلکه عمل و فعل آن بزرگوار نیز بر تک تک مسلمانان حجت است و صراط مستقیم را به عالمیان نشان می‌دهد.

رئیس تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب تصریح کرد: برای حضور گسترده و قوی تر شورای هیئت‌های مذهبی در اجرای برنامه های فرهنگی در مناسبت‌های مختلف، خصوصا غدیرخم، نیاز به برنامه ریزی منسجم و همفکری بیشتر است که امیدواریم این امر درآتی از رشد قابل توجهی برخوردار شود.

کماسی در پایان تاکید کرد: هیئات مذهبی که دارای اقلیت اعضاء هستند یا با هیئات دیگر ادغام و یا منحل شوند و همچنین قبل از دهه محرم در نظراست همایشی باحضور مسئولان هیئات مذهبی برگزارشود.
 

کد مطلب 1456663

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