هیئت های مذهبی کرمانشاه نیاز به برنامه ریزی منسجم دارند

حجت الاسلام علی اوسط کماسی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واقعه غدیر خم و اهمیت آن گفت: سرتاسر حیات طیبه رسول ‌اکرم (ص) و لحظه به لحظه آن در نزد مسلمانان دارای اهمیتی بس شگرف و والاست، چرا که نه تنها کلام رسول‌ اکرم(ص) به نص صریح آیات قرآن، عاری از هرگونه هوا و هوس و متصل به سرچشمه وحی است، بلکه عمل و فعل آن بزرگوار نیز بر تک تک مسلمانان حجت است و صراط مستقیم را به عالمیان نشان می‌دهد.

رئیس تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب تصریح کرد: برای حضور گسترده و قوی تر شورای هیئت‌های مذهبی در اجرای برنامه های فرهنگی در مناسبت‌های مختلف، خصوصا غدیرخم، نیاز به برنامه ریزی منسجم و همفکری بیشتر است که امیدواریم این امر درآتی از رشد قابل توجهی برخوردار شود.

کماسی در پایان تاکید کرد: هیئات مذهبی که دارای اقلیت اعضاء هستند یا با هیئات دیگر ادغام و یا منحل شوند و همچنین قبل از دهه محرم در نظراست همایشی باحضور مسئولان هیئات مذهبی برگزارشود.

