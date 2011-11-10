توسعه فرهنگ انقلاب با اعتماد به تشکل های مردم نهاد شتاب می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم ناظمی در حاشیه شرکت بنیاد فرهنگی طوبی در نخستین سمینار و نمایشگاه سه روزه تشکل های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب در تهران به خبرنگاران گفت: سپردن کارهای فرهنگی به بخش خصوصی و تشکل های فرهنگی مردمی تنها راه موثر در رشد و توسعه کارهای فرهنگی انقلاب به شمار می رود.

وی افزود: بخش خصوصی و تشکل های فرهنگی مردمی به ویژه مجموعه های غیرانتفاعی فرهنگی توانمندی های بالقوه فراوانی دارند که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی طوبی اظهار داشت: ذات کارهای فرهنگی، علمی و هنری با کارهای دستوری و بخشنامه ای سازگار نیست و هر کجا پای اراده مبتنی بر تکلیف و عشق به این حوزه باز شده کارهای ماندگاری به سرانجام رسیده است.

ناظمی افزود: امروز مفتخریم که نهال جوان بنیاد فرهنگی طوبی در بخشی از سرزمین پهناور ایران اسلامی با ارائه مدلی کارآمد و عملکردی قابل دفاع توانسته است توجه نهادهای سیاستگذار حوزه فرهنگ و هنر انقلاب را به خود معطوف سازد و نقش ویژه ای را در نهادسازی فرهنگی ایفا کند.

مجموعه فرهنگی طوبی به عنوان تنها نماینده آذربایجان شرقی در نخستین سمینار و نمایشگاه سه روزه تشکل های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب حضور یافته است.

این مجموعه که با بخشی از زیر مجموعه های خود از جمله شرکت سخن نگاران طوبی، هفته نامه آذرپیام، روزنامه سرخاب، شرکت طراحان نی، موسسه فن آوری اطلاعات و ارتباطات ره آورد و صندوق قرض الحسنه نویسندگان و هنرمندان مسلمان در سمینار و نمایشگاه مزبور شرکت کرده بخشی از توانمندی های فرهنگی و رسانه ای خود را به نمایش گذاشته است.

نمایشگاه و سمینار تشکل های شاخص جبهه فرهنگی انقلاب به همت مرکز توسعه فعالیت های فرهنگی و دینی و به مدت سه روز در تهران برپاست و علاقمندان می توانند با حضور در نمایشگاه از نزدیک در جریان فعالیت های مجموعه های فرهنگی انقلاب قرار گیرند.