طرح زمستانی جاده های آذربایجان غربی آغاز شد/ استقرار گشت های نامحسوس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سعیدی چهارشنبه شب در جلسه هماهنگی اجرای طرح های زمستانی پلیس راه استان با بیان اینکه این طرح به مدت سه ماه در سطح استان اجرا می شود افزود: در این جهت 55 گشت محسوس و 18 گشت نامحسوس پلیس راه در محور ها ارتباطی و گردنه ها ی خطرناک فعالیت می کنند .

وی روان سازی ترافیک در مواقع نزولات آسمانی،کنترل امکانات و تجهیزات ایمنی وسایط نقلیه عمومی همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه های مرتبط با تردد ایمنی در جاده ها از اهداف مهم اجرای این طرح اعلام کرد.

سعیدی در ادامه از آمادگی کامل پلیس راه برای اجرای این طرح در استان خبر داد و اضافه کرد: علاوه بر این، سازمان هایی نظیر راه و ترابری، حمل و نقل و پایانه ها، اورژانس و هلال احمر نیز در کنار پلیس آمادگی کاملی در خصوص اجرای موفقیت آمیز این طرح دارند.

فرمانده پلیس راه استان همچنین بر نقش اطلاع رسانی به عنوان مهمترین حلقه در راستای کاهش سفرهای غیر ضرور در فصل زمستان و ارائه اطلاعات راهها به مسافران و شهروندان گفت: می توان با ارائه برنامه های آموزشی در صدا و سیما و رسانه های مختلف زمینه کاهش معضلات ترافیکی و تصادفات ناشی از سرما و یخبندان را در استان فراهم کرد.