گرجستان یک گام دیگر به عضویت ناتو نزدیک شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "آندرس فوگ راسموسن" گفت گرجستان یک گام دیگر برای عضویت کامل در ناتو نزدیک شده است. وی با این حال تاکید کرد: هنوز اقداماتی هست که دولت گرجستان باید در زمینه های مختلف انجام دهد.

هر چند در این گزارش اشاره ای به علت بیان چنین سخنانی از سوی راسموسن نشده اما به نظر می رسد علت آن امضای توافق گمرکی بین گرجستان و روسیه در روز گذشته است.

گرجستان از چهارسال پیش خواستار عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی است، اما مخالفت روسیه به عنوان یکی از موانع اصلی این خواسته، موجب شده سران ناتو در پذیرش این کشور تعلل به خرج دهند.

این در حالی است که گرجستان از مدتها قبل همکاری های نظامی خود را با ناتو آغاز کرده و در حال حاضر نیز با استقرار 900 نظامی در افغانستان دومین کشور غیرعضو ناتو در اعزام نظامیان خود به این کشور است.

گفتنی است نمایندگان روسیه و گرجستان روز چهارشنبه در دفتر مرکزی سازمان تجارت جهانی در ژنو با امضای قرارداد همکاری گمرکی، راه را برای عضویت روسها در این سازمان هموار کردند. گرجستان که خود عضو سازمان تجارت جهانی است پیش از این به دلیل حمایت روسیه از خودمختاری اوستیای جنوبی و آبخازیا مخالف پیوستن این کشور به WTO بود. قرار است فعالیتهای تجاری در این مناطق که تحت کنترل نظامی روسها است، مورد نظارت یک نهاد بین المللی قرار گیرد.