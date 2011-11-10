جنجال تجهیزات حمام کامرون/ ولخرجی سارکوزی و مرگ در خانه نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تلگراف، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس شاید در روزهای آتی مجبور شود جزئیات بازسازی معروفترین دفتر در انگلیس را افشا کند.

بر این اساس پس از بازسازی دفتر نخست وزیری انگلیس معروف به "شماره 10 داونینگ استریت" مسئولان اداره اطلاعات انگلیس خواستار اعلام جزئیات و میزان هزینه های آن شده اند.

"کریستوفر گرایم" از مقامات اداره اطلاعات انگلیس در این باره اظهار داشت: کامرون باید میزان هزینه های بازسازی منزلش و به ویژه حمام آن را که به همراه همسر و سه فرزندش در آن سکونت دارند، اعلام کند.

وی تاکید کرد: اخیرا مشخص شده که دیوید کامرون کل بودجه سالانه اختصاص یافته برای نخست وزیر را که به 30 هزار پوند می رسد صرف بازسازی محل اقامتش در داونینگ استریت لندن کرده است.

سارکوزی پرهزینه و بی پدر زن شدن نتانیاهو

سارکوزی و نتانیاهو مقامهای نخست پاریس و تل آویو در هفته گذشته بسیار پر سر و صدا بودند. در اواسط هفته گذشته جزئیاتی از پچ پچ در گوشی سارکوزی و اوباما درباره نتانیاهو منتشر شد که جنجالهای بسیاری به همراه داشت.

سارکوزی در حاشیه نشست G20 در حالی که فکر می کرد میکروفن خاموش است به اوباما گفت که نتانیاهو دروغگوست و نمی تواند بار دیگر دیدنش را تصور کند. البته اوباما هم در پاسخی شکایت گونه به رئیس جمهور فرانسه گفت: تو از نتانیاهو بدت می آید، من که هر روز مجبورم با وی کار کنم!

این گفتگوی درگوشی حتی مقامات کاخ سفید را نیز در بر آن داشت که در صدد عادی جلوه دادن موضوع و اعلام دوستی مجدد با تل آویو برآیند. اما خبرهای بد برای نتانیاهو به همین دروغگویی اش ختم نشد و شب گذشته (چهارشنبه) رسانه های صهیونیستی از بی پدر زن شدن وی خبر دادند. پدرزن نتانیاهو که 97 سال داشت روز گذشته فوت کرد.

البته سارکوزی هم از حمله رسانه ها طی این هفته در امان نماند و افشای هزینه های سرسام آور اقامتش در هتل "مجستیک" شهر کن فرانسه در زمان برگزاری نشست G20 جنجالی شد.

روزنامه سان انگلیس در گزارشی اعلام کرد هزینه اقامت در بخش اعیانی این هتل 37 هزار یورو برای هر یک شب است که سارکوزی را به پرهزینه ترین مقام حاضر در نشست گروه بیست تبدیل کرد.

به گزارش روزنامه لوموند فرانسه هزینه اقامت اوباما در این هتل شبی 35 هزار یورو، برلوسکنی 30 هزار یورو، مرکل 11 هزار و 600 یورو و رئیس جمهور چین 10 هزار یورو بوده است.

البته مشاور رسانه ای سارکوزی بلافاصله این خبر را تکذیب کرد و اظهار داشت: هزینه اقامت سارکوزی در هتل 10 برابر از این مقدار کمتر است.

جنجال ضد ایرانی ایندیپندنت

روزنامه ایندیپندنت امروز (پنج شنبه) با اشاره به صدور گزارش جدید آژانس در قبال ایران ادعا کرد: شکست غرب در اعمال تحریمهای مناسب علیه تهران، اسرائیل را وادار به حمله به ایران در چند ماه آتی خواهد کرد.

این روزنامه به نقل از یک مقام مسئول در وزارت خارجه انگلیس ادعا کرد که احتمال زیادی وجود دارد که اسرائیل قبل از پایان سال جاری میلادی (2011) دست به ماجراجویی علیه ایران بزند.



در همین حال یک مقام نظامی انگلیسی درباره ماجراجویی علیه ایران اظهار داشت: اسرائیل باید این حمله را زودتر انجام دهد چون تاخیر در انجام آن به علت شرایط آب و هوایی خاورمیانه در زمستان، اوضاع را سخت خواهد کرد.

وی تاکید می کند: اگر تصمیمی در اسرائیل در زمینه حمله به ایران گرفته شود از سوی مقامات سیاسی اتخاذ می شود چون من در دیدار با فرمانده های نظامی ارتش اسرائیل شک و تردید فراوانی در آنها در زمینه حمله به ایران مشاهده کردم.