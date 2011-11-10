کارمزد بانکی تسهیلات بافت فرسوده شهری کاهش یافت

احمد امیرسیلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نرخ کارمزد بانکی تسهیلات بافت فرسوده از زمان ابلاغ آن تاکنون 14درصد بوده و اکنون این رقم به چهار درصد کاهش یافته است.



وی افزود: افرادی که از قبل از سوی شهرداری، تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده با کارمزد 14درصد دریافت کردند، می توانند با مراجعه به بانک عامل نرخ سود بانکی خود را به چهار درصد کاهش دهند.



شهردار آمل، به کسب رتبه نخست این شهرداری در سرعت بخشی در ارائه تسهیلات به متقاضیان نوسازی در بافتهای فرسوده در سطح شهرداریهای مازندران اشاره کرد.

وی گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، شهرداری آمل رتبه نخست را در زمینه ایجاد ساختار مناسب برای هدایت و سرعت بخشی به نوسازی بافت فرسوده شهری در سطح شهرداریهای مازندران کسب کرد.



امیرسلیمانی، به عملیات بازگشایی طرح عمرانی 30 متری بافت قدیم در منطقه پایین بازار شهر آمل اشاره کرد و گفت: این طرح مهم درون شهری آمل به نام خیابان شهید محمد امین طبرسی نامگذاری شده و بخشی ازعملیات بازگشایی این خیابان در هفته های آینده انجام خواهد شد.



شهر آمل، بیش از240 هزار نفر جمعیت دارد.