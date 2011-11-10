آغاز بازگشت حجاج ایرانی به کشورمان از امروز

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، اولین پرواز بازگشت حجاج ایرانی به کشورمان در ساعت 16 و 30 دقیقه امروز پنج‌شنبه 19 آبان ماه از فرودگاه جده به سمت فرودگاه مهرآباد تهران انجام می‌شود. آخرین پرواز انتقال حجاج ایرانی به کشورمان نیز 13 آذرماه صورت می‌گیرد.

البته سازمان حج و زیارت در تلاش است تا در صورت امکان و افزایش تعداد پروازهای روزانه، عملیات بازگشست حجاج ایرانی را تا 9 آذرماه به اتمام برساند.

از امروز پنجشنبه روزانه به طور متوسط 9 پرواز از فرودگاه جده و 3 پرواز از فرودگاه مدینه، عملیات انتقال حجاج ایرانی مدینه قبل به سمت ایستگاه‌های پروازی تهران، مشهد، گرگان و ارومیه را انجام می‌دهند. این روند تا 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت. از 24 آبان ماه پروازهای گرگان به پایان می‌رسد و در این روز پروازهای ساری شروع می‌شود.



حجاج ایرانی مدینه بعد، پس از اتمام مدت اقامت یک هفته‌ای‌شان در مدینه منوره از طریق فرودگاه جده یا فرودگاه مدینه به کشورمان بازمی‌گردند و از طریق ایستگاه‌های پروازی تهران، کرمان، کرمانشاه، بندرعباس و اصفهان وارد ایران اسلامی می‌‎شوند.



عملیات انتقال حجاج از عربستان به ایران طی 260 پرواز انجام می‌شود که از این تعداد، 196 پرواز از فرودگاه جده و 64 پرواز از فرودگاه مدینه به کشورمان انجام می‌شود.



نیمی از پروازهایی که عملیات بازگشت حجاج ایرانی به کشورمان را انجام می‌دهند، توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و بخش دیگر توسط شرکت هواپیمایی ماهان انجام می‌‎شود.