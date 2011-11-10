طرح جامع توسعه امامزاده عبدالله آمل 30 میلیارد ریال اعتبار می خواهد

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون برای مرحله اول و دوم اجرای این طرح، بیش از15میلیارد ریال هزینه شده است.



وی یادآورشد: طرح جامع بازسازی و بهسازی امامزاده عبدالله آمل شامل مجموعه فرهنگی، آموزشی، اداری، با هشت هزار و 200 متر مربع زیربنا و صحن این امامزاده با حدود 32 هزار مترمربع در حال اجرا است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران اضافه کرد: در طرح جامع آستانه امامزاده عبدالله (ع) آمل، ساخت مرکز درمانی، حوزه علمیه، بازارچه های محصولات، امکانات رفاهی و تفریحی برای زائران و توسعه فضای آستانه مبارکه پیش بینی شده است.



سهرابی، اجرای کامل طرح جامع امامزاده عبدالله آمل را نیازمند همکاری بیش از پیش مسئولان و اقشار مختلف مردم دانست.



وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح، مردم و خیران مومن و ولایتمدار مازندران می توانند وجوهات نقدی خود را به شماره حساب 66/17098847 بانک ملت مرکزی آمل و به نام آستانه مبارک امامزاده عبدالله این شهرستان واریز کنند.



سهرابی با اشاره به اینکه تاکنون در بیشترمقابر امامزاده های مازندران، طرح جامع تهیه و برای تصویب و اجرا شدن به سازمان اوقاف و امورخیریه ارسال شده است. تصریح کرد: خوشبختانه اکنون طرحهای جامع درهمه شهرستانهای مازندران درحال اجراست.



وی اضافه کرد: مازندران با دارا بودن هزار و 262 امامزاده، رتبه دوم کشور را در اختیار دارد.