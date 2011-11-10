  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

مسابقات جام حذفی اسپانیا/

پیروزی خفیف بارسا مقابل تیم دسته سومی

پیروزی خفیف بارسا مقابل تیم دسته سومی

تیم فوتبال بارسلونا شب گذشته در چارچوب دور چهارم رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا مقابل تیم دسته سومی "هوسپیتالت" به برتری یک بر صفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، "آندرس اینیستا" تک گل آبی و اناری‌ها را با یک شوت از راه دور در دقیقه 42 بازی به ثمر رساند. با وجود بازی مقابل یک تیم نسبتا ضعیف "پپ گواردیولا" تقریبا بازیکنان اصلی‌اش را به میدان فرستاده بود. "سسک فابرگاس"، "ژاوی هرناندز"، "داوید ویا" و "کارلس پویول" همگی در این بازی برای بارسا به میدان رفتند. البته مسی به دلیل همراهی تیم ملی آرژانتین در این دیدار غایب بود.

دیدار برگشت این دو تیم روز 21 دسامبر در نیوکمپ برگزار خواهد شد. باقی 15 دیدار مرحله چهارم جام حذفی اسپانیا روز 13 دسامبر برگزار می شود که طی آن رئال مادرید با تیم دسته سومی "پانفراندینا" دیدار می کند.

کد مطلب 1456681

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها