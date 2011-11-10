پیروزی خفیف بارسا مقابل تیم دسته سومی

به گزارش خبرگزاری مهر، "آندرس اینیستا" تک گل آبی و اناری‌ها را با یک شوت از راه دور در دقیقه 42 بازی به ثمر رساند. با وجود بازی مقابل یک تیم نسبتا ضعیف "پپ گواردیولا" تقریبا بازیکنان اصلی‌اش را به میدان فرستاده بود. "سسک فابرگاس"، "ژاوی هرناندز"، "داوید ویا" و "کارلس پویول" همگی در این بازی برای بارسا به میدان رفتند. البته مسی به دلیل همراهی تیم ملی آرژانتین در این دیدار غایب بود.

دیدار برگشت این دو تیم روز 21 دسامبر در نیوکمپ برگزار خواهد شد. باقی 15 دیدار مرحله چهارم جام حذفی اسپانیا روز 13 دسامبر برگزار می شود که طی آن رئال مادرید با تیم دسته سومی "پانفراندینا" دیدار می کند.