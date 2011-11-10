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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۳۶

عادلی:

جشن ولایت در 300 بقعه متبرکه گیلان برگزار می شود

جشن ولایت در 300 بقعه متبرکه گیلان برگزار می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان از برگزاری جشن " ولایت علوی اکمال دین نبوی " در 300 بقعه متبرکه و امام زاده (ع) فعال استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی عادلی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اشاره به اهمیت غدیر وارزش این روز بزرگ افزود: مراسم عید غدیر و جشن هاى ولایت باید صبغه الهى و آسمانى داشته باشد.

وی همچنین عید غدیر را هویت جامعه اسلامى دانست و اظهارداشت: حفظ این هویت وظیفه همه  آحاد مردم است و شهداى والامقام انقلاب اسلامى و دفاع مقدس با تقدیم جانشان به وظیفه خود در این خصوص عمل کردند. 
 
مدیرکل اوقاف گیلان با بیان اینکه ولایت در فرهنگ و دین اسلام جایگاه بالایی داشته و عید غدیر یکی از روزهای بزرگ تاریخ اسلام است، گفت: غدیر برای همه انسان های آگاه و دانا درسی فراموش نشدنی دارد و آن هم پیروی از ولایت در همه زمینه ها است.
 
وی اظهارداشت: هدف از برگزاری آئین های غدیرعلاوه بر برپایی جشن و شادی توجه به گسترش و اشاعه فرهنگ علوی در سطح جامعه است.
 
عادلی درادامه دهه ولایت را فرصتی برای تبیین برنامه های اعتقادی و راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تببین جایگاه ولایت فقیه دانست و افزود: موضوع ولایت و امامت، موضوعی شریف، پویا، جاری و زنده همراه با وجود قرآن است و هیچگاه جامعه بشری بی نیاز از امامت و ولایت نیست.
 
وی یادآورشد: برگزاری جشن ولایت، مسابقات مختلف غدیر، نمایشگاه کتاب و غیره از مهمترین برنامه های اوقاف  و امورخیریه استان در گرامیداشت عید غدیر است.
کد مطلب 1456689

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