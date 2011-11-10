جشن ولایت در 300 بقعه متبرکه گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی عادلی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اشاره به اهمیت غدیر وارزش این روز بزرگ افزود: مراسم عید غدیر و جشن هاى ولایت باید صبغه الهى و آسمانى داشته باشد.

وی همچنین عید غدیر را هویت جامعه اسلامى دانست و اظهارداشت: حفظ این هویت وظیفه همه آحاد مردم است و شهداى والامقام انقلاب اسلامى و دفاع مقدس با تقدیم جانشان به وظیفه خود در این خصوص عمل کردند.

مدیرکل اوقاف گیلان با بیان اینکه ولایت در فرهنگ و دین اسلام جایگاه بالایی داشته و عید غدیر یکی از روزهای بزرگ تاریخ اسلام است، گفت: غدیر برای همه انسان های آگاه و دانا درسی فراموش نشدنی دارد و آن هم پیروی از ولایت در همه زمینه ها است.

وی اظهارداشت: هدف از برگزاری آئین های غدیرعلاوه بر برپایی جشن و شادی توجه به گسترش و اشاعه فرهنگ علوی در سطح جامعه است.



عادلی درادامه دهه ولایت را فرصتی برای تبیین برنامه های اعتقادی و راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تببین جایگاه ولایت فقیه دانست و افزود: موضوع ولایت و امامت، موضوعی شریف، پویا، جاری و زنده همراه با وجود قرآن است و هیچگاه جامعه بشری بی نیاز از امامت و ولایت نیست.

وی یادآورشد: برگزاری جشن ولایت، مسابقات مختلف غدیر، نمایشگاه کتاب و غیره از مهمترین برنامه های اوقاف و امورخیریه استان در گرامیداشت عید غدیر است.